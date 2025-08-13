Sjevernokorejci progovorili za BBC: Šalju nas u Rusiju da radimo kao robovi, kažu nam 'vi niste ljudi'

Moskva se više puta obraćala Pjongjangu za pomoć u ratu, koristeći sjevernokorejske rakete, topničke granate i vojnike.

Sada, kada su mnogi ruski muškarci poginuli, ostali vezani za bojišta ili pobjegli iz zemlje, južnokorejski obavještajni dužnosnici tvrde da se Moskva sve više oslanja na sjevernokorejske radnike.

BBC je intervjuirao šest sjevernokorejskih radnika koji su pobjegli iz Rusije od početka rata, kao i vladine dužnosnike, istraživače i osobe uključene u njihovo spašavanje. Sugovornici su detaljno opisali kako su muškarci izloženi “očajnim” radnim uvjetima, dok vlasti Sjeverne Koreje pooštravaju nadzor nad njima kako bi spriječile bijeg.

Jedan od radnika, Jin, ispričao je kako ga je po dolasku na ruski Daleki istok od zračne luke do gradilišta pratio sjevernokorejski sigurnosni agent, zabranjujući mu da razgovara s bilo kim ili da se osvrće oko sebe.

Vanjski svijet je neprijatelj

„Vanjski svijet je naš neprijatelj“, rekao mu je agent. Odmah potom Jin je poslan na izgradnju visokih stambenih zgrada, gdje je radio i više od 18 sati dnevno.

Svi radnici s kojima je BBC razgovarao opisali su identičnu rutinu: buđenje u šest ujutro, rad na gradilištu do dva sata iza ponoći te samo dva slobodna dana u cijeloj godini. Radi njihove zaštite, imena su im promijenjena.

„Najgori je bio trenutak buđenja – shvatiti da te čeka još jedan isti, iscrpljujući dan“, prisjetio se građevinski radnik Tae, koji je prošle godine uspio pobjeći iz Rusije. „Ruke su mi se ujutro grčile, nisam ih mogao otvoriti, potpuno ukočene od prethodnog dana.“

Chan, još jedan od radnika, opisao je kako su ljudi ponekad napuštali radna mjesta kako bi nakratko odspavali ili su jednostavno zaspali stojeći. „Nadzornici bi ih pronašli i brutalno pretukli. Bilo je kao da umiremo“, rekao je.