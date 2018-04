Usporedili smo perjanice američke i ruske vojske; pogledate tko je u prednosti

Ukoliko uzmemo u obzir konvencionalno naoružanje, Sjedinjene Američke Države predstavljaju trenutno najmoćniju vojnu mašineriju na svijetu. Globalno gledajući, druga po snazi armija je Ruske Federacije, a ona se odlukom predsjednika Vladimira Putina o sve većem vojnom proračunu i modernijim tehničkim rješenjima iz dana u dan približava najsnažnijoj vojsci na svijetu. Iako se ove dvije sile najvjerojatnije nikada neće izravno sukobiti, što dokazuju i nedavni američki napadi i pomno odabrani ciljevi u Siriji, tportal donosi prikaz omjera snaga američke i ruske vojske

S druge pak strane, američka vojna sila glavni je instrument američkog globalnog utjecaja i intervencionizma koji služi kao alat za obranu, ali i i širenje američkih vrijednosti i interesa. Posljednjih pola stoljeća američka obrambena politika nacionalne sigurnosti vodi se upravo iz Pentagona, a on ima velik utjecaj na oblikovanje vanjske politike koja učestalo ima presudnu važnost u pojedinim kriznim situacijama, poput aktualnog zaoštravanja odnosa na relaciji Moskva-Washington.

Površinski najveća država na svijetu brojčano je nadmoćnija od SAD-a kada su u pitanju tenkovi. Rusija, naime, u svojim oklopnim postrojbama ima čak 20.216 tenkova, a u posljednje vrijeme u najelitnije ruske postrojbe pristiže sve veći broj najsuvremenijeg izdanja tenka T-14 Armata , koji NATO-vi stručnjaci zbog njegovih borbenih sposobnosti gledaju sa zavišću. Usporedbe radi, američke oklopno-mehanizirane postrojbe broje tek 5884 tenka, od kojih udarnu silu čini M1 Abrams, koji se do pojave Armate smatrao najboljim na svijetu.

U usporedbi prema broju aparata američke helikopterske snage također odnose pobjedu jer SAD u svojem sastavu ima 914 borbenih helikoptera, a Rusija njih tek 114. Tehnološki gledano, Rusija svojim najsuvremenijim rješenjima, poput onih iz tvornice Kamov , uspješno parira Amerikancima, ali brojke neumoljivo govore same za sebe.

Rusija je još za vrijeme nekadašnjeg Sovjetskog Saveza proizvodila brze podmornice koje su mogle zaroniti dublje od američkih suparnica, što su se oslanjale na svoja znatno tiša plovila sve do sredine 80-ih godina prošlog stoljeća, kada je zaplovila ruska podmornica na nuklearni pogon klase Akula, a koja je i danas najtiše podvodno vozilo te vrste pogona na svijetu.

Brojčano gledajući, Rusija ima prednost u odnosu na Sjedinjene Države kada su u pitanju korvete, minolovci i minopolagači te desantni brodovi, ali znatno gubi kada je u pitanju sam brojčani sastav vojske. Amerika vojska u svojem sastavu, naime, ima 1.373.000 aktivnih vojnika, a Rusija gotovo upola manje, njih 798.527. Ipak, sve te usporedbe padaju u vodu ukoliko bi došlo do sraza najrazornijim oružjem, onim nuklearnim. Kada bi kojim slučajem došlo do nuklearnog rata, sve to silno oružje bilo bi neuporabljivo jer bi planet vrlo brzo nakon prvog lansiranja ionako bio u potpunom mraku.