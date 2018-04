Tjedan u kojem je britanska premijerka izgovorila povijesne isprike

Mogu li se belgijske vojne snage pomladiti maminim mazama? Zašto se Theresa May na Commonwealthovu samitu ispričala 'generaciji Windrush' i istospolnim parovima? Mjesto trovanja dvostrukog špijuna Sergeja Skripala i kćeri Julije u Salisburyju postaje turistička atrakcija. Zašto Kinezi udaraju 179 posto carine na uvoz stočne hrane? Castrovi odlaze u povijest, ali novi predsjednik Kube postaje gojenac Fidelova mlađeg brata, dok Erdogan najavljuje predsjedničke izbore godinu i pol prije redovnih...

Naime, u to vrijeme Kongo je još bio belgijska kolonija (80 puta veća od svog kolonizatora), pa su organizatori izložbe željeli bijelim Europljanima zorno pokazati život crnaca u 'prirodnim uvjetima'. Na tri hektara zemlje omeđene bambusovom ogradom podigli su tropski vrt i u njemu 'tipično' kongoansko selo te u njega doveli 598 'originalnih' žena, muškaraca i djece da u nacionalnoj odjeći glume afričku svakodnevicu. 'Kada živi izlošci ne bi reagirali na zahtjeve i provokacije posjetitelja, ovi bi im bacali novčiće i banane', izvještavao je tada jedan novinar.

Prošlog tjedna u Londonu i Windsoru održan je redoviti petodnevni sastanak čelnika vlada Commonwealtha (CHOGM). Društvo od 53 nacije s pet kontinenata i 2,4 milijuna stanovnika okuplja se godišnje da 'zajednički promovira napredak, demokraciju i slobodu'. Domaćica Theresa May tom se prigodom ispričala zbog 'povijesne greške' prema tzv. 'generaciji Windrush' i njezinim potomcima, migrantima iz 12 karipskih zemalja . Oni su 1948. bili pozvani u Britaniju (prve su dopremili brodom Windrus) da kao radna snaga pomognu obnoviti ratom porušenu zemlju i u to su vrijeme smatrani građanima Britanskog Carstva.

'U ratnu zonu ne idete s dečkima kojima nedostaje mama', komentira to u Guardianu bivši padobranac i čelnik nizozemskih veterana Danny Lams .

Nakon pet godina preuređenja i 75 milijuna utrošenih eura u Bruxellesu je također najavljeno otvaranje Kraljevskog muzeja Centralne Afrike s novim stalnim postavom. On se nije mijenjao od 1920. jer – prema tvrdnji novog direktora tog muzeja Guida Gryseelsa - belgijsko društvo nije bilo spremno revidirati kolonijalnu prošlost. O njoj se prvi put počelo razglabati koncem devedesetih, a belgijski kurikulum je sve donedavna bio sazdan isključivo na tvrdnji 'mi smo im donijeli civilizaciju'.

No nekima od pola milijuna pristiglih Karibljana kasnije su bile uskraćene britanske putovnice (dokumenti iz stare domovine više im nisu vrijedili) i zdravstvena zaštita iako su desetljećima uredno plaćali porez, dok nekima i danas prijeti deportacija. Za to je dobrim dijelom kriva promjena zakona u vrijeme šestogodišnjeg mandata Therese May na mjestu ministrice unutarnjih poslova.

Za Theresu May ovogodišnji je sastanak zemalja Commonwealtha očito bio vrijeme isprika: izjavila je duboko žaljenje zbog uloge Britanije u kriminaliziranju odnosa među spolovima u bivšim kolonijama. Istospolni odnosi još su ilegalni u 36 od 53 zemlje Commonwealtha, među kojima je u devet njih maksimalna kazna doživotna tamnica.