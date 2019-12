Zagrepčane očekuje drastično poskupljenje odvoza smeća. Bit će to neviđen udar na novčanike, donosimo izračune

Zagrepčane od 1. veljače očekuje drastično poskupljenje otpada. Osim fiksnog dijela od 68,57 kuna imat će i varijabilni čija cijena još nije definirana. Donosimo nekoliko primjera kako bi računi za odvoz otpada mogli izgledati

Oni bi se, prema Uredbi o gospodarenju otpadom, trebali međusobno dogovoriti kako će plaćati varijabilni dio ili će to biti prema prijedlogu komunalne tvrtke. A njihov prijedlog najvjerojatnije će, prema podacima do koja je došao 24 sata , ići u smjeru da se ukupan varijabilni trošak podijeli s brojem stanova u zgradi, a potom pomnoži s brojem ukućana u svakom stanu ponaosob.

O koliko je drakonskom poskupljenju riječ i koga će ono najviše pogoditi najbolje je ilustrirati s nekoliko primjera. Za primjer uzmimo zgradu u kojoj jedan ulaz ima dva kontejnera od po 240 litara svaki, u kojoj živi 50 ljudi i otpad se odvozi dva puta tjedno odnosno osam puta mjesečno.

Tako je, recimo, do sada samac u stanu od tridesetak kvadrata plaćao 32 kune, a po novom će plaćati 80 kuna. Dvočlane obitelj u 40-ak kvadrata do sada su plaćale oko 42 kune, a po novome to će biti skoro 92 kune. Cijena za tročlanu obitelj iz pedesetak kvadrata raste s pedeset kuna na 103 kune, dok bi cijena za četveročlane iz šezedesetak kvadrata sa pedeset kuna trebala porasti na 115 kuna.

Na godišnjoj razni to bi, primjerice, za tročlanu obitelj iz spomenute zgrade iznosilo šestotinjak kuna, što nikako nije zanemariva svota.

Iz svega je jasno da je riječ o drastičnom poskupljenju u kojem će najviše plaćati građani kojih je puno u malo kvadrata. Odnosno oni s najtanjim novčanicima.