Kartelo: Oporba je omogućila da prođe odluka o poskupljenju odvoza otpada u Zagrebu

Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Krešimir Kartelo (Neovisni za Hrvatsku) u srijedu je odbacio tvrdnje oporbe da je on svojim glasovanjem na sjednici omogućio da prođe odluka kojom u Zagrebu poskupljuje odvoz otpada, rekavši da je on bio protiv i to je zapravo omogućila oporba, koja nije glasovala

'Jer da su svi oni kao i ja glasovali protiv, ta odluka ne bi prošla', izjavio je Hini Kartelo. Dodao je kako je elementarna kleveta reći da si glasovanjem 'protiv' omogućio da nešto prođe, pogotovo, što oni koji čine većinu nisu jednoglasno bili 'za'. Odnosno, pojasnio je Kartelo, odluka o poskupljenju odvoza otpada 'pala bi da su oporbeni zastupnici sjeli u svoje klupe i glasovali protiv, da su samo bili na svojim mjestima'.