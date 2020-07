Vučićevi janjičari kao osigurač ostanka na vlasti: Kakvu ulogu u prosvjedima imaju navijačke grupe koje predvode likovi s nadimcima Velja Nevolja i Sale Mutavi

Politika, nogomet i nasilje poluge su vlasti kojima se služi srpski predsjednik Aleksandar Vučić kako bi kontrolirao državu u slučaju pobune protiv njegove vlasti, a što se osobito pokazalo tijekom ovotjednih brutalno gušenih prosvjeda širom Srbije, navodno pokrenutih najavom uvođenja policijskog sata zbog pandemije koronavirusa. Iza šokantnih scena nasilnih uhićenja i mučnih prebijanja prosvjednika u Beogradu, pored policajaca i pripadnika žandarmerije, stoje pripadnici navijačkih skupina koje je Vučić mnogo ranije unovačio za potrebe nasilnog očuvanja vlasti. Barem tako tvrde dobri poznavatelji lika i djela Vučića, a koji dobro poznaje psihologiju i snagu mase i čije se ime uvijek vezivalo za navijačke tribine

Bili su stacionirani u prijestolnici, a uža borbena specijalnost bila im je reagirati u većim gradovima u što kraćem vremenu u slučaju kontranapada ili lokalne pobune, dok su u slučaju opsade organizirali obranu do dolaska pojačanja. Te postrojbe koje su djelovale od 14. do 16. stoljeća nikada nisu premašivale više od 700 pripadnika, ali su zato izvršavale zadaće koje nitko nije mogao ili smio obaviti. Nerijetko su obavljale i prljave poslove za agu ili nekog drugog zapovjednika. Današnji Janjičari svojevrsna su elitna zaštitna postrojba čiji su pripadnici viđeni tijekom Vučićeve predsjedničke inauguracije u svibnju 2017.

Velja Nevolja, Sale Mutavi i Vucko posle posla uce i da pucaju u streljani Vojske Srbije. Kontam da je to dualno obrazovanje?!?!

Srpski novinar i publicist Petar Popović ističe da je Vučić zataškavao zločine Saleta Mutavog, kojem je isposlovao to da ne guli zatvorsku kaznu za dilanje droge. Umjesto u zatvor, Stanković je prešao s tribine na kojoj skandiraju Zvezdini navijači u suparnički tabor Partizanovih Grobara . Nakon što su Partizanovi navijači ubili francuskog navijača grobarska podskupina Alkatraz je rasformirana pa su monopol na tribinama preuzeli Sale Mutavi i njegovi novooformljeni Janjičari. Prema autoru nekoliko knjiga o Vučiću, Mutavom je zadaća bila kontrolirati ostale navijače i upravu Partizana, a slobodu je plaćao i odrađivanjem usluga za Vučićeve 'naprednjake'.

Takvo preuzimanje klubova u Srbiji nije nepoznanica, a prvi ga je 'inaugurirao' Željko Ražnatović Arkan, ratni zločinac koji je kao vođa navijačke skupine Delije bio strah i trepet i Zvezdine svlačionice i klupskog salona. Najopakije navijače je pak regrutirao za svoju privatnu vojsku, zloglasne Tigrove, koja je provodila etnička čišćenja po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zauzvrat imala pristup sitnijem plijenu. Danas, kada nema ratova, takvi navijači imaju pristup reketarenju i kontroli narkotržišta, pri čemu ih vlast ne ometa u poslu.

Prokazao ga i mentor Šešelj

Da su navijači zbog svoje organiziranosti i strogog poštivanja hijerarhijske strukture pogodni za provođenje opsežnog nasilja u političke ciljeve, dobro je znano Vučiću. To je potvrdio i notorni haški osuđenik Vojislav Šešelj, njegov politički mentor iz doba u kojem je aktualni predsjednik bio radikal. Prema Šešelju, Vučić je uz pomoć navijača inscenirao sukob s policijom na radikalnom prosvjedu podrške uhićenom Radovanu Karadžiću kako bi on mogao kasnije optužiti vlast za policijsku torturu. No nasilje se otelo kontroli pa je i Vučić primio nekoliko udaraca pendrekom.

Ovih dana pendreci sijevaju po leđima Vučićevih protivnika. Među njima su i čelnici oporbenih stranaka, lider Stranke slobode i pravde (SSP) i bivši beogradski gradonačelnik Dragan Đilas, a koji je na društvenim mrežama također optužio Vučića da je na prosvjede poslao huligane čiji je zadatak napasti vođe oporbe, inscenirati kaos i izazvati sukobe među prosvjednicima. Đilasu se u ocjenama pridružio i čelnik Narodne stranke i nekadašnji ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić.