Vučić tvrdi da su nerede zakuhale strane službe, spominju se zemlje regije, ali i Rusija: Čija je Srbija interesna zona i tko je sve upleten u kaos na ulicama Beograda?

Srbiju posljednja dva dana tresu nasilne proturežimske demonstracije kojima je cilj svrgnuti Aleksandra Vučića s vlasti. Sam Vučić je za narodni bunt protiv sebe optužio sve i svakoga, a među ostalim i upliv inozemnih tajnih službi. Ante Letica, izvršni direktor Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, smatra da je srpski predsjednik Vučić zadnji koji može govoriti o stranoj intervenciji jer je svojim obavještajnim i paraobavještajnim djelovanjem pokušao destabilizirati Crnu Goru u dva navrata

Na nedavnim parlamentarnim izborima, koji su proglašeni legalnim, ostvario je nadmoćnu pobjedu te je uspio izbaciti oporbu iz srpske Skupštine, ali način na koji je to izveo sada mu se vratio kao bumerang na ulice gradova. Letica ne vjeruje da u srpskim prosvjedima ima velikog upliva stranih službi iako je Vučić iznenada otkazao sastanak s ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom .

'Sve što se događa u Srbiji produkt je Vučićeve poludiktatorske vladavine koja je rezultirala time da mu narod ne vjeruje, prvenstveno sada, vezano uz koronakrizu, ali je to i ukupna reakcija na sve što je radio i radi u Srbiji', mišljenja je stručnjak s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

'Ideja velike Srbije nije poražena. Poražena je na vojnom polju, ali ne, nažalost, i u mnogim glavama u Srbiji', kaže Letica te dodaje da je apsurd to da Vučić, koji je izašao ispod šinjela ratnog zločinca Vojislava Šešelja i njegova pobočnika Tome Nikolića, kao treći u nizu, a koji slijede tu četničku zločinačku ideologiju velikosrpstva, proziva druge za fašizam.

Prema njegovu mišljenju, cjelokupna situacija u Srbiji plod je dugogodišnje agresivne politike koju ta zemlja vodi od agresije na Hrvatsku i BiH, preko rata na Kosovu, do pokušaja destabilizacije Crne Gore.

Vjeruje da se Vučić uplašio jer nije računao na takav odaziv naroda na demonstracije.

'Možda je i u pravu kada govori da su srpske službe zakazale, ali ne u pogledu uplitanja stranih službi, nego što možda nisu dobro, to ne znam, pokrili, izučili i prikupili informacije o namjerama ekstremnih grupacija', kazuje naš sugovornik.

Mnogi tvrde da se u Srbiji vodi prava bitka za prevlast između raznih tajnih službi. Čija je zapravo Srbija interesna zona što se tiče sigurnosnog aparata? 'Srpske službe, a pritom mislim na srpsku civilnu službu BIA-u, ali i na srpsku vojno-obavještajnu službu i srpsku vojno-sigurnosnu agenciju, premrežene su ruskim utjecajem', kaže.

Rusima je posebno važan status humanitarne baze za velike katastrofe koju imaju kod Niša. Zapravo se radi o vojno-obavještajnom centru za rad i regrutiranje obavještajnog aparata. 'Rusi žele eksteritorijalnost, diplomatski imunitet za bazu i osoblje koje tamo radi, a Vučić im ne može to dati da bi se približio Europi', objašnjava Letica.

'Što se tiče utjecaja među pripadnicima i establišmentom službe, mainstreamu u tim službama, prevladava proruska struja. To je Vučiću veliki problem kojeg bi se htio osloboditi, ali ne može', kazuje nam stručnjak.

Sve skupa, zaključuje Letica, vraća mu se jer je zaboravio na to da sigurnosna i politička situacija ne ovise samo o snazi službi i vojske te njegovoj (Vučićevoj, op.a.) cenzuri medija, posebno javnih medija u Srbiji, nego i o gospodarskoj situaciji, povjerenju ljudi u funkcioniranje države i državnog aparata, a on je to izgubio.