Putin spreman zamrznuti front i teritorijalne zahtjeve, evo što traži zauzvrat

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je američkom čelniku Donaldu Trumpu da bi mogao ublažiti neke teritorijalne zahtjeve u Ukrajini u zamjenu za istočnu Donecku oblast, izvještava Financial Times
Kako je izvijestio Financial Times, pozivajući se na četiri osobe izravno upoznate s razgovorima, ruski čelnik rekao je Trumpu da bi mogao zamrznuti ostatak fronte ako se ispune njegovi ključni zahtjevi, prenosi Sky News.
Zamrzavanje fronta
U zamjenu za Donecku oblast, Putin je rekao da će zamrznuti frontu u južnim oblastima Herson i Zaporižja te da neće pokretati nove napade kako bi zauzeo više teritorija. Tim bi potezom Moskva dobila punu kontrolu nad teritorijem koji okupira od 2014.
No, izvori upoznati sa razmišljanjem ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekli su da on ne bi pristao predati Doneck, ali da bi bio otvoren za razgovore o teritorijima s Trumpom u Washingtonu.
Koliki dio Donbasa Rusija okupira?
Rusija kontrolira oko 88 posto Donbasa u istočnoj Ukrajini, uključujući cijelu Luhansku oblast i 75 posto Donecke oblasti. Oko 6600 četvornih kilometara još uvijek kontrolira Ukrajina, ali Rusija je većinu svoje energije usmjerila duž fronte u Donecku, probijajući se prema posljednjim preostalim većim gradovima.
Separatisti koje podržava Rusija u Doneckoj i Luhanskoj oblast odvojili su se od kontrole ukrajinske vlade 2014. i proglasili se neovisnim 'narodnim republikama'. Putin ih je 2022. priznao kao neovisne države samo nekoliko dana prije invazije na Ukrajinu, a u rujnu te godine ruski parlament ih je i službeno anektirao kao ruske teritorije, zajedno s Hersonskom i Zaporiškom oblasti, dok je Krim, kojeg je Rusija okupirala 2014. već otprije službeno pridružen Rusiji.