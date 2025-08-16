Putin spreman zamrznuti front i teritorijalne zahtjeve, evo što traži zauzvrat

Kako je izvijestio Financial Times, pozivajući se na četiri osobe izravno upoznate s razgovorima, ruski čelnik rekao je Trumpu da bi mogao zamrznuti ostatak fronte ako se ispune njegovi ključni zahtjevi, prenosi Sky News.

Zamrzavanje fronta

U zamjenu za Donecku oblast, Putin je rekao da će zamrznuti frontu u južnim oblastima Herson i Zaporižja te da neće pokretati nove napade kako bi zauzeo više teritorija. Tim bi potezom Moskva dobila punu kontrolu nad teritorijem koji okupira od 2014.