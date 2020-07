Elitna srpska vojna postrojba odbila razbijati demonstracije u Nišu: 'Vojnici imaju obitelji i neće se boriti protiv njih'

Prema neslužbenim informacijama 63. padobranska brigada Vojske Srbije odbila je sudjelovati na suzbijanju demonstracija u srijedu uvečer

Prema neslužbenim informacijam, piše Nova.rs, a prenosi Vijesti.me, do kojih je sindikat Sloga u VS došao, ministar obrane Aleksandar Vulin htio je angažirati pripadnike 63. padobranske brigade jer MUP nije imao dovoljno ljudi u Nišu.

'Narod je dio vojske i vojska je dio naroda i neće služiti u istjerivanju nečije političke volje. Pozivam još jednom sve pripadnike Vojske Srbije da ukoliko dobiju naređenje da sudjeluju u razbijanju demonstracija, da takvo naređenje odbiju. Ustavom Republike Srbije uloga VS je jasno definirana, kao i njene nadležnosti. A Ustav Srbije je isključiv i on kaže da Vojska služi za obranu države od vanjskog neprijatelja', poručio je Dejan Pavlović, predsjednik sindikata Sloga zaposlenih u MO i VS za Nova.rs.