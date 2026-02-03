'Vrijeme je za neovisnost': EU mijenja kurs prema Americi - ovo je nova strategija

Europa polako, ali odlučno, počinje smanjivati svoju dugogodišnju ovisnost o Sjedinjenim Američkim Državama. To vrijedi za tehnologiju, energiju, financije i obranu, a taj proces neće biti brz, ali je već u tijeku

Europske vlade i kompanije ubrzano traže načine na koje smanjiti izloženost američkoj tehnologiji, vojnoj opremi i energentima jer se transatlantski odnosi pogoršavaju. Desetljećima se EU oslanjao na sigurnosna jamstva NATO-a i američku tehnologiju kao pogon gospodarstva. No prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda i sve agresivniji ton njegove administracije ojačali su pozive europskih čelnika na veću samostalnost, piše Politico. 'Ako želimo da nas ponovno shvate ozbiljno, morat ćemo naučiti jezik politike moći', poručio je njemački kancelar Friedrich Merz. Dužnosnici u Bruxellesu naglašavaju da je riječ o 'smanjenju rizika', a ne 'razdruživanju'. Ipak, izrazi koji su se donedavno koristili gotovo isključivo za odnos s Kinom sada se sve češće primjenjuju i na SAD, iako je riječ o najvećem trgovinskom partneru Europe i ključnom sigurnosnom partneru.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Odvikavanje će trajati godinama Prema Jean-Lucu Demartyju, bivšem šefu trgovine u Europskoj komisiji u mandatu Jean-Claudea Junckera, odvikavanje od američke potpore trajat će godinama. 'Što se tiče trgovine, oni predstavljaju značajan udio našeg izvoza. Dakle to je puno, ali nije pitanje života i smrti', rekao je. U međuvremenu Bruxelles sklapa nove trgovinske sporazume s Mercosurom, povijesni sporazum s Indijom, ali i Indonezijom. Također obnavlja dogovor s Meksikom i oživljava pregovore s Australijom. Obrana: Od oslonca na NATO do jačanja EU-a Od kraja Drugog svjetskog rata europska se sigurnost oslanjala na NATO, osobito na američke kapacitete. No sve više vlada sumnja bi li Washington u kriznoj situaciji automatski stao uz Europu. U Zagrebu su konzervativni europski čelnici zaključili da je vrijeme za jačanje članka 42.7 Ugovora o EU, klauzule o međusobnoj obrani koja je godinama ostajala u sjeni članka 5. NATO-a. Dvojica čelnika dobila su zadatak pripremiti konkretan plan kako tu odredbu pretvoriti u stvarno sigurnosno jamstvo. 'Desetljećima su neke zemlje govorile: 'Imamo NATO, zašto bismo imali paralelne strukture?' Nakon Trumpova zveckanja oružjem na Grenlandu suočeni smo s nužnošću i moramo uspostaviti vojne zapovjedne strukture u EU-u', rekao je visoki diplomat EU-a. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uzvratio je zastupnicima rekavši da svatko tko misli da se Europa može braniti bez SAD-a treba 'nastaviti sanjati'.

Tehnologija: Okretanje europskim rješenjima Najvidljivija promjena događa se u tehnologiji. Francuska vlada predsjednika Emmanuela Macrona planira zabraniti dužnosnicima korištenje američkih alata poput Google Meeta, Zooma i Teamsa te prijeći na Visio, sustav koji radi na infrastrukturi francuske tvrtke Outscale. 'Vrlo je jasno da Europa proživljava svoj trenutak neovisnosti. Prošle godine svi su shvatili koliko je važno da nismo ovisni o jednoj zemlji ili jednoj tvrtki kada su u pitanju neke vrlo kritične tehnologije', rekla je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju. U Europskom parlamentu zastupnici traže od predsjednice Roberte Metsole uklanjanje američkog softvera i hardvera, u Njemačkoj se traži domaća ili europska alternativa za analitički softver tvrtke Palantir Technologies, a u Davosu je pak njemačka poduzetnica Anna Zeiter najavila pokretanje europske društvene mreže W kao konkurenciju platformi X. Energija: Strah od 'zamjene jedne ovisnosti drugom' SAD već osigurava više od četvrtine plina koji troši EU, a taj će udio rasti nakon potpune zabrane ruskog uvoza. Europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen upozorio je da Grenland pokazuje kako se energija više ne može odvajati od geopolitike. 'Kriza je jasan poziv na buđenje' i prijetnja da Europa 'zamijeni jednu ovisnost drugom', smatra. Zato Bruxelles produbljuje razgovore s Kanadom, Katrom i Alžirom.

MOL, vlasnik Ine, u pregovorima je za kupnju ruskog udjela u NIS-u, do kojeg nafta stiže jedino iz Hrvatske, a paralelno tome pokrenut je natječaj za izgradnju naftovoda od mađarske granice do Novog Sada Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević/tportal

Financije i plaćanja: Digitalni euro i zlato u New Yorku Platni sustavi pod povećalom su zbog oslanjanja na američke mreže poput Vise i Mastercarda, a Europska središnja banka priprema digitalni euro za 2029. godinu. 'Uvođenjem digitalnog eura Europljani bi i dalje imali kontrolu nad svojim novcem, svojim izborima i svojom budućnošću', poručila je predsjednica ECB-a Christine Lagarde. U Njemačkoj se otvara i pitanje 1236 tona zlata pohranjenih u trezorima Banka federalnih rezervi New Yorka. 'U vremenu rastuće globalne nesigurnosti i pod nepredvidljivom američkom politikom predsjednika Trumpa, više nije prihvatljivo' držati toliku količinu zlata u SAD-u, rekla je Marie-Agnes Strack-Zimmermann, članica Europskog parlamenta.