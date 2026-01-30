Charles Michel bez dlake na jeziku: 'Mark Rutte je razočaranje, treba prestati biti američki agent'

Bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel izjavio je za Euronews da će Rutteov 'laskavi pristup' američkom predsjedniku dovesti do 'potpunog neuspjeha'

Bivši šef Europskog vijeća Charles Michel rekao je za Euronews da bi glavni tajnik NATO-a Mark Rutte trebao prestati biti 'američki agent' i ujediniti napeti vojni savez suočen s 'neprijateljskom retorikom' i 'zastrašivanjem' SAD-a. 'Želim biti jasan, Mark Rutte je razočaranje i gubim povjerenje“', rekao je Michel, koji je bio na čelu Vijeća pet godina, do 2024. 'Ne očekujem da Mark Rutte bude američki agent. Očekujem da će Mark raditi na jedinstvu unutar NATO-a', dodao je Michel.

Rutte, koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa slavno nazvao 'taticom' NATO saveza, stekao je reputaciju šaptača Trumpu. Također je pružio Trumpu mogućnost da reterira od prijetnji o pokretanju trgovinskog rata s europskim zemljama oko Grenlanda. Michel je za Euronews rekao da Rutteova 'laskava diplomacija neće uspjeti' i da bi mogla dovesti do 'potpunog neuspjeha'. 'Suočavamo se sa zastrašivanjem, suočavamo se sa prijetnjama. Ono što se događa s Grenlandom nije prihvatljivo i očekujem da će Mark Rutte biti snažan glas u obrani jedinstva NATO-a', rekao je. Dodao je da je EU 'vrlo lojalan partner' SAD-u i da 'ne zaslužuje' Trumpovo nedavno 'ponašanje', referirajući se na prijetnje američkog predsjednika u vezi s Grenlandom, njegove pokušaje da da 'legitimitet' ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i sankcionira bivše dužnosnike EU-a. Američka administracija nedavno je uvela sankcije Thierryju Bretonu, bivšem francuskom europskom povjereniku i tehnološkom caru odgovornom za izradu digitalnog pravilnika EU.