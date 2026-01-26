Rutte je brzo sasjekao EU ideju: 'Putin bi bio oduševljen'

Rutte je poručio zagovornicima europskih snaga koje bi bile odvojene od NATO saveza predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama da 'nastave sanjati' te kazao da bi ruski predsjednik Vladimir Putin bio 'oduševljen' tom idejom jer bi oslabila vojske europskih zemalja.

Obraćajući se Europskom parlamentu u Bruxellesu, Rutte je rekao da bi europske zemlje trebale nastaviti preuzimati više odgovornosti za vlastitu sigurnost, kao što Trump zahtijeva, ali unutar transatlantskog saveza.

Španjolski šef diplomacije Jose Manuel Albares i povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius su proteklih tjedana odvojeno govorili o mogućnosti osnivanja europske vojske.

Iako se nije izrijekom referirao ni na jedan od prijedloga, Rutte je općenitu ideju brzo odbacio, ustrajući u tome da su Trump i SAD i dalje snažno predani NATO-u unatoč neizvjesnosti koju su prouzročili Trumpovi zahtjevi da Danska, članica NATO-a, preda kontrolu nad Grenlandom.

'Mislim da će biti mnogo preklapanja i želim vam sreću ako to želite učiniti jer morate pronaći muškarce i žene u uniformama' koji se već ionako bave time, kazao je.

'To će zakomplicirati stvari. Mislim da će Putin biti oduševljen time. Stoga razmislite opet'.

'Sretno'

Rutte je zakonodavcima rekao da ako Europa stvarno želi biti samostalna u vojnom smislu, da će je to koštati znatno više od pet posto BDP-a, koliko su članice NATO-a pristale izdvajati za obranu i s obranom povezane aktivnosti.

'Morate izgraditi vlastite nuklearne sposobnosti, to stoji milijarde i milijarde eura. Izgubit ćete, u tom scenariju, konačnog jamca naše slobode, a to je američki nuklearni kišobran. Pa, hej, sretno'.

Također, Rutte je rekao da je s američkim predsjednikom dogovorio dva 'radna smjera' kako bi se smirile napetosti između SAD-a i EU-a.