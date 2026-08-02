Hrvatski piloti vratili se iz Francuske: 'Takve razmjere bilo je teško gledati'

'Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa - riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde0, kazao je kapetan posade kanadera, bojnik Ivan Dukić govoreći o razmjernima požara u Francuskoj.

Vojni, protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali u gašenju požara gdje su, zajedno s francuskim kolegama, bili angažirani na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea, izvijestili su iz Ministarstva obrane.

Naglasio je i koliko je bio važan angažman u Francuskoj. 'Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Hrvatsku', kazao je.

Tijekom angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, 51,40 sati naleta i izbacili 1224 tone vode.

Iz MORH-a su podsjetili da su na zahtjev Francuske Republike i u skladu s Odlukom Vlade RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, te naredbom potpredsjednika Vlade i ministra obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili angažirani u gašenju požara u Francuskoj Republici. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

Svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dali su vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi, stoji u priopćenju.