Mađarska zatvara jedinu nuklearku zbog niskog vodostaja Dunava: 'Čeka nas kritičnih pet dana'

Mađarska elektrana Paks od 2 gigavata, koju pokreće četiri reaktora ruske proizvodnje, u nedjelju je radila s nešto više od 10 posto svojega ukupnog kapaciteta nakon što je vodostaj Dunava, čiju vodu koristi kao rashladno sredstvo, pao na rekordno nisku razinu.

Velike dijelove Europe pogodili su dugotrajna vrućina i suša, što je smanjilo vodostaj rijeka i izazvalo zabrinutost zbog opskrbe vodom, nesmetanog odvijanja riječnog prometa i proizvodnje energije.

Vodovodna uprava predvidjela je da će vodostaj rijeke koja izvire u njemačkoj planinskoj regiji Schwarzwald i ulijeva se u Crno more, dodatno pasti u predstojećim danima.

"Suočeni smo s najkritičnijih pet dana", rekao je Magyar u videosnimci na Facebooku. "Sutra elektrana Paks neće proizvoditi struju, dok su pred nama najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija."

"Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem", rekao je Magyar, upozorivši da bi Paks mogao mirovati tjednima.

Pad vodostaja poremetio je i brodarski promet kao i turizam u Mađarskoj te izazvao golema ograničenja u korištenju vode u više od 100 gradova i sela, među ostalim i u predgrađu Budimpešte, podaci su koje je iznijela vlada.

Magyar je ponovno pozvao tvrtke, javne ustanove, lokalne vlasti i kućanstva da znatno smanje ili preusmjere korištenje električne energije tijekom večernjih sati, preciznije između 17 i 22 sata.

Vlada će u nedjelju odlučiti hoće li od ponedjeljka primjenjivati ​​obvezna ograničenja korištenja električne energije kada je riječ o velikim tvrtkama, kazao je.

Potpredsjednik mađarske stranke Tisza, Mark Radnai na Facebooku je napisao da bi ova kriza Mađarsku mogla stajati između 100 i 200 milijarda forinti zbog naglog rasta cijene ​uvezene struje.