Privemeno prekinut promet kroz tunel Sveti Rok, kolaps na jugu: 'Konavle su paralizirane'

Na A1 Zagreb - Split - Dubrovnik zbog dviju prometnih nesreća između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2, na 71. i 72,5. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Povremene kolone u pokretu i kratkotrajni zastoji bilježe se između čvorova Bosiljevo 2 i Zagreb u smjeru glavnog grada te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska prema moru.

Zbog sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, a kolona pred tunelom duga je oko dva kilometra. Na autocesti A2 Zagreb - Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara.

Zbog povećanog priljeva vozila na toj je autocesti zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana - Lipovac osobno vozilo u kvaru nalazi se na kraku čvora Lužani u smjeru Lipovca. Promet se odvija jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Na državnoj cesti DC1 Zagreb - Karlovac - Split usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca. Na Jadranskoj magistrali, između Komaja i graničnog prijelaza Karasovići, promet je usporen uz povremene zastoje. Slično je i na državnoj cesti DC516 između Vitaljine i istoimenog graničnog prijelaza.

Zbog vjetra na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vrijede zabrane za određene skupine vozila. HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

'Konavle paralizirane'

Kilometarske kolone prema graničnom prijelazu Karasovići u nedjelju su gotovo blokirale promet u Konavlima, a na ulazak u Crnu Goru čeka se i do deset sati. Zbog izvanredne situacije načelnik Općine Konavle Božo Lasić aktivirao je Stožer civilne zaštite, ocijenivši da su Konavle 'praktički paralizirane'.

'Došlo je do zakrčenja svih lokalnih cesta. Potpuno smo blokirani, ljudi ne mogu ići na posao. Ne daj Bože da dođe do neke ugroze, kao što je požar. Nastala bi opća katastrofa', komentirao je za Jutarnji list Božo Lasić. Problem na prometnicama započeo je još u subotu navečer, a načelnik otkriva da gotovo cijelu noć nije oka sklopio. Dodao je da mu je ovo najstresniji dan na poslu otkako je načelnik.