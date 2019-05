Vilim Ribić odgovara na optužbe HDZ-a: Neka Plenković prvo počisti smeće ispred svoga praga

Za loš rezultat na europskim izborima HDZ-u su krivi svi - od Crkve, preko medija, do sindikata. Za komentar optužbi na račun sindikata pitali smo Vilima Ribića, jednog od vođa referendumske inicijative '67 je previše', koja je navodno naštetila rejtingu HDZ-a. Ribić kaže da su sindikati organizirali prikupljanje potpisa za referendum kada je to njima najviše odgovaralo, a predsjedniku HDZ-a i Vlade Andreju Plenkoviću poručio je da bi mu bilo bolje da prije nego optuži druge počisti ispred svoga praga

Sindikalni čelnik kaže da su premijerove riječi dobra izlika. 'Sindikati su organizirali referendum kada je to njima odgovaralo', istaknuo je, dodavši da vrijeme sakupljanja potpisa nije ni u kakvoj korelaciji s europskim izborima, a pogotovo ne u smislu potpore SDP-u.

'Jedan tajming je skupljanje potpisa za referendum protiv rada do 67 godina. To je podiglo SDP, tu nema nikakve dileme. Napravili su kontekst koji mobilizira dio biračkog tijela, a sve oko teme koja je pretjerana', poručio je Plenković .

'Nas su optuživali da tada nismo htjeli ići na referendum protiv SDP-a, a sada hoćemo. To je besmislena optužba', navodi Ribić te je potom objasnio zašto nisu mogli organizirati prikupljanje potpisa za referendum protiv odlaska u mirovinu sa 67 godina poslije europskih izbora.

Ono što bi Plenković trebao napraviti, smatra sindikalac, je zapitati se kako je mogao staviti na mjesto ministra osobu koja mu je toliko naštetila, aludirajući na Marka Pavića, ministra rada i mirovinskog sustva protiv čije reforme su sindikati i prikupljali potpise za referendum '67 je previše'.

'Neka se zapita o tome. Kako je mogao postaviti osobu koja je preskočila socijalni dijalog, koja je lagala tijekom kampanje i koja je trošila naš novac protiv nas. Kako to nije vidio ? Ne, on ima svoju ekipu koju čuva pod svaku cijenu i što napravili, kakve grijehe stvorili, on ih ne smjenjuje. Nitko ni za što ne odgovara! Samo moraš biti poslušan gospodinu Plenkoviću. Neka malo počisti pred svojim vratima, a ne da traži krivce u drugima', obrušio se Ribić na predsjednika Vlade i HDZ-a.

Sindikalac smatra da si premijer treba postaviti pitanje koga je imenovao ministrima i kako ga oni predstavljaju pred narodom te jesu li ti njegovi ministri krivi za to što su se ljudi okrenuli protiv njegove stranke. Poručio mu je i neka se zapita je li njihova politika, za koju Ribić tvrdi da je u korist i pod diktatom stranih faktora, ta koja je uzrokovala distancu građana od HDZ-a. 'To su prava pitanja', smatra Ribić.