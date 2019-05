Plenković i Brkić u otvorenom sukobu: Ja ga nisam vidio u ovoj kampanji, nije pridonio ništa

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirao je u utorak medijske napise o izjavama Milijana Brkića na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva stranke u kojima je, među ostalim, poručio da narod nije glup, da trebaju biti ponizni, a ne bahati i oholi...

'Svatko je mogao u HDZ-ovoj kampanji angažirati se i trebao je, a oni koji će sada ex post dovesti u pitanje listu nisu zucnuli kad se ona sastavljala. Tvrde da lista nije jednoglasna, a to nije točno', rekao je.

'Rezultat za mene osobno nije zadovoljavajući, međutim ove situacije u kojima neki ljudi nakon sjednice Predsjedništva puštaju informacije o nekim vašim kolegicama, to je sport na koji sam ja naučio', rekao je Plenković medijima.

Što se tiče izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da su se političari otuđili od naroda te da se to vidjelo na ovim izborima, Plenković je upitao koji su to političari. 'Ne vjerujem da je mislila prije svega na naše kandidatkinje i kandidate, niti na mene - ako je netko na terenu i razgovara s ljudima zadnje tri godine, ako se svojim integritetom bori da rješava sve probleme koji su nas dočekali, prema tome ta teza što se tiče HDZ-a mislim da ne stoji', rekao je Plenković.

'Kad imate toliko udara na Vladu, koji traju praktički mjesecima, od svih medijskih kuća nisam vidio nijedan plus, bili su samo napadi. Ako se stvara kontekst u kojem stalno imate, umjesto fokusa na bitno za ove izbore, odvraćanje tema na nešto drugo, onda se dogodi da fali 1400 glasova za peti mandat', rekao je Plenković.

Na pitanje boji li se okrupnjavanja desnice, Plenković je rekao da se on ničega ne boji. 'Volio bih samo da ovi koji žele da HDZ bude na desnom centru da i rade na tome', rekao je.

'Što se tiče Stiera, ja sam siguran da on želi da HDZ bude na desnom centru, a što se tiče drugih, moguće da žele da HDZ bude desnije - o tome možemo razgovarati, ali ne može najveća stranka biti na jednom polu političkog centra, to nije dobro', rekao je Plenković na komentar da ne misle svi članovi stranke kao on.

'Nema teoretske šanse da se politika koju ja vodim, a to je desni centar, promijeni', rekao je.