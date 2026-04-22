neobično slavlje

VIDEO Pogledajte ovaj prorežimski skup u Teheranu: Iran u masu dovukao balističke projektile

M. Šurina

22.04.2026 u 18:58

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Iran je tijekom prorežimskog skupa u Teheranu javno prikazao balistički projektil, dok istodobno traje neizvjesnost oko primirja i zastoja u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Na snimkama državne televizije IRIB vidi se veliki broj ljudi okupljenih na Trgu Enghelab, gdje je dovezen projektil koji vlasti identificiraju kao ‘Khorramshahr 4’ srednjeg dometa. Slični prikazi naoružanja održani su i u drugim gradovima.

Demonstracija vojne moći dolazi u trenutku kada pregovori između Irana i SAD-a nailaze na poteškoće, a zapovjednik zrakoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde zaprijetio je napadima na naftna postrojenja susjednih zemalja koje podupiru protivnike Teherana.

Prema procjenama američkih dužnosnika, Iran istodobno obnavlja svoje vojne kapacitete, izvlačeći raketne sustave iz skloništa oštećenih u napadima. Navodi se da je već obnovljeno oko 60 posto lansera u odnosu na razinu prije sukoba, a cilj je dosegnuti do 70 posto arsenala balističkih projektila.

Iran je zadržao i oko 40 posto svoje flote napadnih dronova. Iako ih američki ratni brodovi uspješno presreću, oni i dalje predstavljaju prijetnju trgovačkim brodovima koji nemaju vlastitu obranu.

Slavlje na ulicama Teherana s balističkim projektilima Izvor: Profimedia / Autor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Obavještajne procjene ukazuju da bi postojeći vojni kapaciteti mogli biti dovoljni za eventualnu blokadu plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Još vijesti