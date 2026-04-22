Skrivena prijetnja ispod mora: Iran upozorava na udar koji bi ugasio internet u Zaljevu

Iranska novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da su podmorski komunikacijski kabeli u Hormuškom tjesnacu ‘ranjiva točka’ zemalja Perzijskog zaljeva , upozoravajući na moguće ozbiljne posljedice u slučaju njihova oštećenja.

U analizi objavljenoj danas navodi se da kroz taj strateški prolaz prolazi više ključnih kabela koji povezuju zaljevske države s globalnom internetskom infrastrukturom, te da bi istodobno oštećenje nekoliko glavnih vodova – bilo slučajno ili namjerno – moglo izazvati velike prekide u prijenosu podataka u cijeloj regiji.

Tasnim podsjeća da je regija već bilježila ozbiljne poremećaje u komunikacijama nakon presijecanja podmorskih kabela u Crvenom moru, pri čemu se spominju i prijetnje jemenskih pobunjenika Hutista, koje podupire Iran, usmjerene prema toj infrastrukturi.