VIDEO Pogledajte kako Ukrajinci 'pecaju' ruske dronove i vojna vozila

Ukrajinske snage, čini se, testiraju neobičan dodatak za bespilotne letjelice. Izgleda da se radi o užetu ili konopu koji služi za onesposobljavanje neprijateljskih dronova s propelerima izravno u zraku
Novu taktiku Ukrajinci su pokazali u videu koji je u ponedjeljak objavila 46. zračno-mobilna brigada.
Objavili su montažu svojih nedavnih udara na rusko pješaštvo, vojna vozila i dronove, a pritom su istaknuli novi način hvatanja neprijateljskih dronova u zraku.
Na snimci iz perspektive ukrajinskog drona vidi se duga šipka koja strši iz šasije presretača. S nje visi tanko uže, lakše zategnuto, kako se njiše u kadru dok dron leti visoko iznad bojišta. Ideja je iznenađujuće jednostavna: uhvatiti i zaplesti propelere protivničkog kvadkoptera.
Inteligentna taktika
U videu se vidi kako ukrajinski dron prelijeće iznad svoje mete, malog ruskog kvadkoptera, i pritom ga uspijeva zaustaviti zapetljavanjem užeta u njegove propelere.
Brigada je objavila dva takva uspješna presretanja, kao i treći pokušaj u kojem letjelica s istim dodatkom pokušava udariti onu s fiksnim krilima. Ta meta vjerojatno je bila ruski jednosmjerni jurišni dron Molnija, no iz snimke nije jasno je li napad završio uspješno, piše Business Insider.
Ovaj novi uređaj, koji na prvi pogled izgleda poput štapa za pecanje, još je jedan pokazatelj toga da rusko-ukrajinski rat potiče obje strane da osmišljavaju sve kreativnije načine fizičkog ometanja dronova, osobito dok se tehnologije elektroničkog ratovanja stalno prilagođavaju novim izazovima.
I ukrajinske i ruske snage već neko vrijeme eksperimentiraju metodama presretanja – od postavljanja ribarskih mreža na tlu do testiranja mreža montiranih na presretačke dronove. Zapadne tvrtke također razvijaju svoja rješenja, poput letjelica koje ispaljuju mrežu i ručnih lansera koji hvataju male kvadkoptere.
Raste potražnja za brzim i jeftinim presretačima
Kako se Rusija sve više oslanja na masovne napade dronovima Geran s fiksnim krilima, koji obično lete brzinom do oko 185 km/h, a ponekad i preko 350 km/h, raste potražnja za malim, brzim i jeftinim presretačima.
Ipak, čini se da je ovaj ukrajinski 'štap za pecanje' najprikladniji za neutraliziranje sporijih, lebdećih kvadkoptera – i zasad je iznenađujuće učinkovit.