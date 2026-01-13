VIDEO Pogledajte kako Ukrajinci 'pecaju' ruske dronove i vojna vozila

Ukrajinske snage, čini se, testiraju neobičan dodatak za bespilotne letjelice. Izgleda da se radi o užetu ili konopu koji služi za onesposobljavanje neprijateljskih dronova s propelerima izravno u zraku

Novu taktiku Ukrajinci su pokazali u videu koji je u ponedjeljak objavila 46. zračno-mobilna brigada. Objavili su montažu svojih nedavnih udara na rusko pješaštvo, vojna vozila i dronove, a pritom su istaknuli novi način hvatanja neprijateljskih dronova u zraku. Na snimci iz perspektive ukrajinskog drona vidi se duga šipka koja strši iz šasije presretača. S nje visi tanko uže, lakše zategnuto, kako se njiše u kadru dok dron leti visoko iznad bojišta. Ideja je iznenađujuće jednostavna: uhvatiti i zaplesti propelere protivničkog kvadkoptera.

Drones with fishing rods intercept light Russian reconnaissance drones from the sky. pic.twitter.com/EmOurIfIvv — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 11, 2026

Inteligentna taktika U videu se vidi kako ukrajinski dron prelijeće iznad svoje mete, malog ruskog kvadkoptera, i pritom ga uspijeva zaustaviti zapetljavanjem užeta u njegove propelere. Brigada je objavila dva takva uspješna presretanja, kao i treći pokušaj u kojem letjelica s istim dodatkom pokušava udariti onu s fiksnim krilima. Ta meta vjerojatno je bila ruski jednosmjerni jurišni dron Molnija, no iz snimke nije jasno je li napad završio uspješno, piše Business Insider.

Ukraine demonstrated an unconventional drone interception method with a fishing rod mounted on a Mavic quadcopter



This step successfully downed at least two Russian drones

🎥Ukraine's 46th Airmobile Brigade pic.twitter.com/dVgGgwgbrK — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) January 11, 2026