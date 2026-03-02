Zelenski naveo kad očekuje nove pregovore s Rusima: Nema više sastanaka u Abu Dhabiju?

Zelenski je rekao da Kijev razmatra novu lokaciju za pregovore koji su se trebali održati 5. i 6. ožujka u Abu Dhabiju, ali bi se sada mogli premjestiti u Tursku ili Švicarsku.

"Zbog trenutačnih neprijateljstava ne možemo potvrditi da će se sastanak održati u Abu Dhabiju, ali unatoč tome nitko nije otkazao sastanak", rekao je ukrajinski predsjednik novinarima na brifingu putem aplikacije WhatsApp.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je u ruskom interesu nastaviti mirovne pregovore s Ukrajinom te da Moskva i dalje želi postići diplomatsko rješenje kako bi se okončao četverogodišnji rat.