Zelenski: 'Iran je postao Putinov saveznik i opskrbio Rusiju dronovima'

L. Š.

28.02.2026 u 15:33

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: HOLLIE ADAMS / POOL
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X povodom naglog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku, nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, a potom i odmazde Irana. Poručio je među ostalim kako Ukrajina 'predobro zna' što znači suočiti se s državom koja koristi teror i agresiju kao politički alat

U objavi je izravno optužio Iran da je tijekom rata u Ukrajini stao na stranu Moskve te joj pružio ključnu vojnu pomoć. Kako je naveo, iako Ukrajina nikada nije prijetila Iranu, 'iranski režim odlučio je postati Putinov suučesnik', opskrbivši Rusiju napadačkim dronovima tipa Shahed, ali i tehnologijom potrebnom za njihovu proizvodnju.

>>Tijek događanja pratite OVDJE<<

Prema njegovim riječima, ruske snage su od početka potpune invazije upotrijebile više od 57.000 takvih dronova protiv ukrajinskih gradova, stanovništva i energetske infrastrukture. Zelenski je dodao da posljedice djelovanja Irana i oružja koje je isporučio Rusiji nisu osjetile samo Ukrajina, nego i druge države.

Ukrajinski predsjednik pritom je ustvrdio da iranski narod treba dobiti priliku osloboditi se, kako je rekao, 'terorističkog režima', uz naglasak na potrebu jačanja sigurnosti država koje su bile pogođene napadima i destabilizacijom povezanom s Iranom.

Govoreći o aktualnoj eskalaciji, Zelenski je naglasio kako je ključno spriječiti širenje sukoba i sačuvati što više ljudskih života. Pozdravio je odlučno djelovanje Sjedinjenih Država, poručivši da 'kad postoji američka odlučnost, globalni kriminalci slabe', dodajući da bi tu poruku trebala razumjeti i Rusija.

Rekao je i da očekuje da će Bliski istok dugoročno'postati sigurnija i stabilnija regija' te poručio da je Ukrajina spremna pomoći svakoj državi u jačanju sigurnosti i pravde te suzbijanju režima koji, kako je naveo, potiču terorizam.

Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

