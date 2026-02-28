Zelenski: 'Iran je postao Putinov saveznik i opskrbio Rusiju dronovima'

U objavi je izravno optužio Iran da je tijekom rata u Ukrajini stao na stranu Moskve te joj pružio ključnu vojnu pomoć. Kako je naveo, iako Ukrajina nikada nije prijetila Iranu, 'iranski režim odlučio je postati Putinov suučesnik', opskrbivši Rusiju napadačkim dronovima tipa Shahed, ali i tehnologijom potrebnom za njihovu proizvodnju.

Prema njegovim riječima, ruske snage su od početka potpune invazije upotrijebile više od 57.000 takvih dronova protiv ukrajinskih gradova, stanovništva i energetske infrastrukture. Zelenski je dodao da posljedice djelovanja Irana i oružja koje je isporučio Rusiji nisu osjetile samo Ukrajina, nego i druge države.