Rusija napala Ukrajinu novom generacijom dalekometnog drona Geran-5

Rusija je, prema tvrdnjama ukrajinske vojne obavještajne službe, napala Ukrajinu novom generacijom dalekometnog drona nazvanog „Geran-5

Pokreće ga snažan kineski mlazni motor i može letjeti gotovo tisuću kilometara noseći bojevu glavu tešku oko 90 kilograma. Ukrajinska Glavna uprava obavještajne službe (GUR) objavila je u nedjelju detalje o ovom sustavu, ističući da je dron prvi put korišten u napadima početkom 2026. godine, prenosi Business Insider.

„Za razliku od prethodnih modifikacija linije 'Geran', uređaj je izrađen prema normalnoj aerodinamičkoj shemi“, naveli su iz GUR-a, dodajući da „Geran-5“ snažno podsjeća na iranski jurišni dron Karrar. Na objavljenim fotografijama, čiju lokaciju ni datum snimanja Business Insider nije mogao neovisno potvrditi, vide se ostaci letjelice razbacani po snijegom prekrivenom terenu.

Jasno se vide duga fiksna krila montirana na usku, izduženu središnju strukturu. Prema podacima GUR-a, dron je dug oko šest metara, s rasponom krila od približno 5,5 metara. „Bojeva glava teži oko 90 kg, a deklarirani domet je oko 1000 km“, priopćila je ukrajinska obavještajna služba. Nove komponente, stari potpis Ruska obitelj dronova Geran najčešće se povezuje s iranskim sustavima Shahed, koji su masovno korišteni u proteklih nekoliko godina. Geran-1, Geran-2 i Geran-3 većinom su jeftini i jednostavni za proizvodnju te se izrađuju unutar Rusije prema iranskim predlošcima.

Ruski dron Geran-2







+3 Ruski dron Geran-2 Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV

Iako se izgled „Gerana-5“ bitno razlikuje od prepoznatljivog dizajna Shaheda, GUR navodi da se letjelica i dalje svrstava u tu kategoriju jer dijeli ključne komponente s ranijim ruskim verzijama. Među njima je i mlazni motor kineske tvrtke Telefly te mikroračunalo koje, kako Ukrajinci tvrde, oponaša poznati britanski Raspberry Pi - kompaktno, jeftino računalo široke namjene. Ukrajina je već izvijestila da Geran-3, po izgledu blizak iranskom modelu Shahed-238, koristi Teleflyjev turbomlazni motor JT80. Taj pogon omogućuje brzine leta do 375 km/h. GUR sada tvrdi da motor ugrađen u „Geran-5“ proizvodi još veći potisak, premda nisu naveli konkretne podatke o maksimalnoj brzini.

Na ranije pronađenim ostacima Gerana-2 ukrajinski stručnjaci otkrili su ugrađene Raspberry Pi 4 pločice, koje se koriste za prijenos navigacijskih podataka i druge funkcije upravljanja letjelicom tijekom napada. GUR navodi da „Geran-5“ koristi 3G i 4G modeme te 12-kanalni satelitski navigacijski sustav Comet (Kometa), poznat po sposobnosti korištenja više antena, čime postaje otporniji na ometanje. „Kao i kod prethodnih 'geranija', ovu bespilotnu letjelicu teško je smatrati razvojem Ruske Federacije“, poručili su iz GUR-a, aludirajući na širok spektar stranih komponenti koje se navodno ugrađuju u ove sustave.

