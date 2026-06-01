ubrzano nestaje

VIDEO Pogledajte kako iz zraka izgleda nestajanje Vjesnika: Radnici plamenom režu zadnje katove

I.J.

01.06.2026 u 14:14

Uklanjanje 15. i 16. kata Vjesnikova nebodera
Uklanjanje 15. i 16. kata Vjesnikova nebodera Izvor: Screenshot / Autor: Ministarstvo
Bionic
Reading

Nakon teškog požara koji je u studenome prošle godine uništio unutrašnjost i trajno narušio statiku Vjesnikova nebodera, kultni zagrebački simbol na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije ubrzano nestaje pred očima građana

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je fascinantnu videosnimku koja prikazuje dosad neviđene i detaljne kadrove kompliciranog zahvata na samom vrhu zgrade Vjesnika, točnije uklanjanje 15. i 16. kata.

Iz zračnih kadrova koje su zabilježili dronovi jasno se vidi iznimna složenost radova koji se izvode na velikoj visini u srcu grada. Snimka otkriva različite faze ovog opasnog posla – od preciznog rezanja teške armiranobetonske konstrukcije 15. kata takozvanim dijamantnim rezom, pa sve do radnika koji otvorenim plamenom demontiraju masivnu čeličnu konstrukciju nekadašnjeg 16. kata.

Završetkom ove najviše i najopasnije faze s gradilišta odlazi golema dizalica od 500 tona koja je tjednima osiguravala vrh nebodera. Nju će zamijeniti manja dizalica, a daljnje uklanjanje objekta od 14. kata prema prizemlju provodit će se metodom strojnog 'grickanja' pomoću specijalnog bagera s dosegom od čak 52 metra.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pazite što radite

pazite što radite

Od danas kreće zabrana: Zbog ovoga možete biti 'papreno' kažnjeni, a prijeti vam i zatvor
istječe rok

istječe rok

Važna obavijest za tisuće građana: Danas je zadnji dan, evo što morate napraviti da ne ostanete bez novca
zbog korupcije

zbog korupcije

U akciji USKOK-a uhićen poznati poduzetnik i čelnik nogometnog kluba

najpopularnije

Još vijesti