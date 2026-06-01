VIDEO Pogledajte kako iz zraka izgleda nestajanje Vjesnika: Radnici plamenom režu zadnje katove

Nakon teškog požara koji je u studenome prošle godine uništio unutrašnjost i trajno narušio statiku Vjesnikova nebodera, kultni zagrebački simbol na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije ubrzano nestaje pred očima građana
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je fascinantnu videosnimku koja prikazuje dosad neviđene i detaljne kadrove kompliciranog zahvata na samom vrhu zgrade Vjesnika, točnije uklanjanje 15. i 16. kata.
Iz zračnih kadrova koje su zabilježili dronovi jasno se vidi iznimna složenost radova koji se izvode na velikoj visini u srcu grada. Snimka otkriva različite faze ovog opasnog posla – od preciznog rezanja teške armiranobetonske konstrukcije 15. kata takozvanim dijamantnim rezom, pa sve do radnika koji otvorenim plamenom demontiraju masivnu čeličnu konstrukciju nekadašnjeg 16. kata.
Završetkom ove najviše i najopasnije faze s gradilišta odlazi golema dizalica od 500 tona koja je tjednima osiguravala vrh nebodera. Nju će zamijeniti manja dizalica, a daljnje uklanjanje objekta od 14. kata prema prizemlju provodit će se metodom strojnog 'grickanja' pomoću specijalnog bagera s dosegom od čak 52 metra.