VIDEO Pogledajte kako iz zraka izgleda nestajanje Vjesnika: Radnici plamenom režu zadnje katove

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je fascinantnu videosnimku koja prikazuje dosad neviđene i detaljne kadrove kompliciranog zahvata na samom vrhu zgrade Vjesnika, točnije uklanjanje 15. i 16. kata.

Iz zračnih kadrova koje su zabilježili dronovi jasno se vidi iznimna složenost radova koji se izvode na velikoj visini u srcu grada. Snimka otkriva različite faze ovog opasnog posla – od preciznog rezanja teške armiranobetonske konstrukcije 15. kata takozvanim dijamantnim rezom, pa sve do radnika koji otvorenim plamenom demontiraju masivnu čeličnu konstrukciju nekadašnjeg 16. kata.