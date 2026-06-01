Makedonski trojac lijepio ćirilicu po Cavtatu, policija ih strpala iza rešetaka

Mladići u dobi od 23, 25 i 26 godina, koji inače imaju urednu dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj, prepustili su se vandalizmu te su različitim prometnim znakovima, smjerokaznim pločama, kantama za otpad i info panelima potpuno promijenili izgled. Naime, sve su navedene površine u tolikoj mjeri oblijepili raznim ćiriličnim naljepnicama da su javni objekti u potpunosti izgubili svoju svrhu i namjenu.

Nakon što su shvatili što su učinili, očito je uslijedio pokušaj bijega. Policija je istog dana locirala i uhitila dvojicu vandala, dok je treći osumnjičenik "pao" u subotu, 30. svibnja, i to u Zračnoj luci Dubrovnik, tik pred ukrcaj na let.

"Osumnjičeni su za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari te su po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", navode iz policije.