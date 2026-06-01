želi u HOO

Dragan Primorac: Istina je, kandidirat ću se. Mene ne može nitko kupiti

I.J.

01.06.2026 u 14:40

Dragan Primorac
Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta, potvrdio je danas da će se kandidirati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), čime započinje utrka za nasljednika Zlatka Mateše nakon što je podnio ostavku

Svoju kandidaturu je potvrdio medijima nakon predstavljanja svoje knjige 'Medicinska genetika u kliničkoj praksi'.

'Cijeli život sam sportaš. U razgovoru s brojnim ljudima dobio sam potporu da se u ovom prijelomnom trenutku za hrvatski sport uključim i sa svojim znanjem, rezultatom, koji gradim 40 godina u području sporta, kandidiram za funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Prihvatio sam to i nakon ovog obraćanja formalno ću krenuti u to', rekao je Primorac.

Dragan Primorac
Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

'Moj put je vrlo jasan. Vi koji me pratite znate da oko nekoliko stvari nema kompromisa, kad su u pitanju istina, moral, vrijednost, transparentnost i poštenje, i duboko vjerujem da to može biti razlogom da napravimo sljedeći iskorak u hrvatskom sportu', rekao je Primorac.

'Kriteriji, transparentnost i raspodjela sredstava bit će apsolutni prioritet. Na mene nitko ne može utjecati, nitko me ne može kupiti, prisiliti ili zastrašiti da odustanem od puta istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta', poručio je.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pazite što radite

pazite što radite

Od danas kreće zabrana: Zbog ovoga možete biti 'papreno' kažnjeni, a prijeti vam i zatvor
istječe rok

istječe rok

Važna obavijest za tisuće građana: Danas je zadnji dan, evo što morate napraviti da ne ostanete bez novca
zbog korupcije

zbog korupcije

U akciji USKOK-a uhićen poznati poduzetnik i čelnik nogometnog kluba

najpopularnije

Još vijesti