Dragan Primorac: Istina je, kandidirat ću se. Mene ne može nitko kupiti

Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta, potvrdio je danas da će se kandidirati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), čime započinje utrka za nasljednika Zlatka Mateše nakon što je podnio ostavku
Svoju kandidaturu je potvrdio medijima nakon predstavljanja svoje knjige 'Medicinska genetika u kliničkoj praksi'.
'Cijeli život sam sportaš. U razgovoru s brojnim ljudima dobio sam potporu da se u ovom prijelomnom trenutku za hrvatski sport uključim i sa svojim znanjem, rezultatom, koji gradim 40 godina u području sporta, kandidiram za funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Prihvatio sam to i nakon ovog obraćanja formalno ću krenuti u to', rekao je Primorac.
'Moj put je vrlo jasan. Vi koji me pratite znate da oko nekoliko stvari nema kompromisa, kad su u pitanju istina, moral, vrijednost, transparentnost i poštenje, i duboko vjerujem da to može biti razlogom da napravimo sljedeći iskorak u hrvatskom sportu', rekao je Primorac.
'Kriteriji, transparentnost i raspodjela sredstava bit će apsolutni prioritet. Na mene nitko ne može utjecati, nitko me ne može kupiti, prisiliti ili zastrašiti da odustanem od puta istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta', poručio je.