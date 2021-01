[VIDEO] Grbin: Plenkovićev radar radi vrlo selektivno. Prepoznaje stvari kojih nema, a stvarne probleme ignorira

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak je pozdravio Vladine izmjene Zakona o obnovi potresom zahvaćenih područja, rekavši da je njegova stranka na tome inzistirala još prije deset dana te upozorio da je uz obnovu nužna i revitalizacija Sisačko-moslavačke županije.

Dobro je da je Vlada donijela odluku da se kreće s revitalizacijom, međutim, ustvrdio je Grbin, nije dobro što u toj odluci nema rokova. Apelira na Vladu da to promijeni.

Dodao je kako je zadovoljan što je Vlada prihvatila još jednu njegovu inicijativu, a to je da obnova nije dovoljna.

'SDP pozdravlja Vladin prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obnovi potresom zahvaćenih područja, ali ga moramo detaljno proučiti prije nego što zauzmemo stav i odlučimo hoćemo li podnositi amandmane. Dobro je da se obnova širi i da će to krenuti brzo, međutim, već u ovom trenutku imamo ozbiljne dvojbe oko stvaranja dualizma koji će se na neki način otvarati jer će obnovom upravljati i Fond i Središnji ured. Strah nas je da će to stvoriti dodatne komplikacije građanima, pretjeranu birokratizaciju i da se ponekad neće znati tko je za što nadležan', kazao je Grbin uoči online sjednice Predsjedništva SDP-a.

Video: Tomislav Miletić/PIXSELL

'Neprihvatljivo mi je i potpuno strano da predsjednik Vlade ima ovlast intervenirati u to hoće li se neki dokumenti, koji po zakonu moraju biti javni, objaviti ili ne. Ovo je skandalozno i tužno što je došlo do toga da je HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića, Hrvatsku doveo u situaciju da, bez obzira na postojanje zakona, premijer odlučuje što će se objaviti ili ne. U demokratskim državama to se ne događa nego novinari ili bilo koji građanin postavi zahtjev, a tijelo javne vlasti čini ono što mu je obveza. Želim i borit ću se da Hrvatska postane takva zemlja', poručio je.

Stajalište predsjednika Republike Zorana Milanovića da u poslijeratnoj obnovi nije bilo ratnog profiterstva nego ‘kokošarenja’ te da je sve ionako već u zastari, a da saborsko istražno povjerenstvo o tome nije potrebno, Grbin je popratio riječima da ni predsjednik Milanović ni premijer Plenković ni on nisu nadležni za utvrđivanje bilo čije kaznene odgovornosti, ni je li nastupila zastara nego je to u nadležnosti DORH-a i sudova.