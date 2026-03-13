AKCIJA SPAŠAVANJA TRAJE

U Iraku se srušio američki avion, u njemu bilo šest vojnika. Odgovornost preuzeo Islamski otpor

L. Š. / Hina

13.03.2026 u 05:50

KC-135
KC-135 Izvor: EPA / Autor: Anders Wiklund
Američki vojni zrakoplov za dopunjavanje gorivom srušio se u četvrtak u zapadnom Iraku, u incidentu za koji je Američko središnje zapovjedništvo reklo da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali da nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre

Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj zrakoplova na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana. U izjavi, Američko središnje zapovjedništvo reklo je da provodi akciju spašavanja nakon što se američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi zrakoplov je sigurno sletio.

'Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski bijes', navodi se u izjavi, koristeći vojni naziv američke operacije protiv Irana. Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi zrakoplov uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.

Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 'u obrani suvereniteta i zračnog prostora'.

