Macron: 'Francuski vojnik poginuo tijekom napada u Iraku'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rano je u petak izjavio da je francuski vojnik poginuo tijekom napada u regiji Erbil u Iraku
Macron je u objavi na društvenoj platformi X potvrdio da su brojni francuski vojnici u tom napadu ranjeni. 'Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv Daesha od 2015., neprihvatljiv je', rekao je Macron, koristeći pogrdan izraz za ekstremističku skupinu Islamska država.
'Njihova prisutnost u Iraku je strogo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade', dodao je. Macron nije rekao tko stoji iza napada. Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade protiv Irana 28. veljače, a Teheran je uzvratio ciljajući američke baze diljem regije, kao i civilne lokacije, uvlačeći Bliski istok u eskalirajući rat.
Šest francuskih vojnika za obuku u borbi protiv terorizma ranjeno je u napadu dronom, priopćila je francuska vojska u četvrtak, samo nekoliko sati nakon što je u tom području ciljano gađana i talijanska baza. Francuska ima stotine vojnika stacioniranih u regiji Erbil kao dio šire međunarodne koalicije za borbu protiv militanata Islamske države u tom području.
Noćni zračni napad koji je pogodio talijansku vojnu bazu u iračkom Kurdistanu bio je namjeran, priopćilo je ranije u četvrtak talijansko ministarstvo obrane, a cilj mu je bio objekt u kojem se nalazi osoblje NATO-a.
Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući svoju jurišnu skupinu nosača zrakoplova, u Sredozemno more, Crveno more i potencijalno Hormuški tjesnac kao dio obrambene podrške saveznicima kojima prijeti sukob na Bliskom istoku.