Macron: 'Francuski vojnik poginuo tijekom napada u Iraku'

Macron je u objavi na društvenoj platformi X potvrdio da su brojni francuski vojnici u tom napadu ranjeni. 'Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv Daesha od 2015., neprihvatljiv je', rekao je Macron, koristeći pogrdan izraz za ekstremističku skupinu Islamska država.

'Njihova prisutnost u Iraku je strogo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade', dodao je. Macron nije rekao tko stoji iza napada. Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade protiv Irana 28. veljače, a Teheran je uzvratio ciljajući američke baze diljem regije, kao i civilne lokacije, uvlačeći Bliski istok u eskalirajući rat.