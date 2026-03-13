Izraelska vojska: 'Napali smo infrastrukturu Hezbolaha širom Libanona'

'Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu', izjavila je vojska na Telegramu. 'IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila'.

Vojska je nadalje optužila Hezbolah da 'sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti', izjavila je vojska.

Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa. Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbolah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu.

Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg. Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.