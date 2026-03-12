Bessent otkrio koliko su SAD spiskale na rat u Iranu i kako misle riješiti pitanje Hormuškog tjesnaca

U razgovoru za Sky News s novinarom Wilfredom Frostom, Scott Bessent rekao je: 'Moje je uvjerenje da će, čim to bude vojno moguće, američka mornarica, možda uz međunarodnu koaliciju , pratiti brodove kroz tjesnac .'

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei izjavio je u četvrtak da planira iskoristiti učinkovito zatvaranje tog strateškog plovnog puta , kojim prolazi oko 20 posto svjetskih zaliha nafte, kao sredstvo pritiska na SAD i Izrael.

'U stvarnosti, tankeri već prolaze. Iranski tankeri, a vjerujem da su prošli i neki tankeri pod kineskom zastavom. Zato znamo da tjesnac nije miniran', rekao je Bessent.

Iranski kontinuirani napadi na pomorski promet i energetsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu ranije su pogurali cijenu nafte ponovno iznad 100 dolara po barelu, dok su burze diljem svijeta u četvrtak zabilježile pad.

Rast cijene nafte dogodio se unatoč iznenađujućoj objavi dan ranije da će razvijene zemlje pustiti na tržište 400 milijuna barela nafte iz svojih strateških zaliha – gotovo polovicu iz američkih rezervi.

U razgovoru je Bessent naveo i da je rat SAD zasad koštao oko 11 milijardi dolara.

Frost je ministra financija pitao postoji li cijena zbog koje bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu rekao da rat više nije financijski održiv.

'Apsolutno ne', odgovorio je.