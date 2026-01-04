Trumpova nova doktrina: Venezuela bi mogla biti prijelomna točka

Na izvanrednoj konferenciji za novinare u svom klubu Mar-a-Lago u subotu ujutro, Trump je objavio da su američke snage tijekom noćne operacije u Caracasu zarobile Madura i njegovu suprugu. Istodobno je poručio da će tim u kojem sudjeluju državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth, u suradnji s „Venezuelancima“, preuzeti upravljanje zemljom.

'Vodit ćemo zemlju dok se ne osigura sigurna, ispravna i razborita tranzicija', rekao je Trump.

Što točno znači američko 'vođenje Venezuele', zasad je nejasno. No već sama najava predstavlja nagli zaokret u politici predsjednika koji je u kampanji obećavao kraj 'vječnih ratova', žestoko kritizirao promjene režima i zagovarao politiku 'America First', piše BBC u svojoj analizi.

Od protivnika intervencija do 'graditelja države'

Trump sada svoju predsjedničku poziciju veže uz pokušaj obnove južnoameričke države čije je gospodarstvo u rasulu, a politički sustav desetljećima obilježen autoritarnom vladavinom. Unatoč očitim rizicima, predsjednik je pokazao neskriveni optimizam.

Poručio je da njegova administracija ima 'savršen pobjednički niz' te da će američke energetske kompanije pomoći obnovi razorene industrijske infrastrukture Venezuele, financirati rekonstrukciju i istodobno koristiti i američkim i venezuelanskim interesima.