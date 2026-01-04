Papa Lav: Venezuela mora ostati neovisna država

Čelnik Katoličke crkve naglasio je da nakon zbacivanja Madura na prvom mjestu mora biti dobrobit stanovnika južnoameričke države.

Lav, prvi američki papa, smatra da Venezuela mora ostati neovisna država i da se moraju poštivati ljudskih prava, prenosi Reuters.

„Dobrobit dragog naroda Venezuele mora biti iznad svih drugih stvari i voditi do nadilaženja nasilja, prema putovima pravde i mira i jamstvu suvereniteta zemlje“, rekao je Lav nakon Angelusa na Trgu svetog Petra u Rimu.

Američki predsjednik Donald Trump dan ranije je rekao da će SAD u prijelaznoj fazi preuzeti kontrolu nad Venezuelom, a Maduro je odveden u pritvor u New Yorku.

Lav je i ranije kritizirao Trumpovu politiku, a u prosincu ga je pozvao da protiv Madura ne koristi vojnu silu.