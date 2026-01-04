reakcija na napad

Papa Lav: Venezuela mora ostati neovisna država

I.V./Hina

04.01.2026 u 13:36

Papa Lav Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Papa Lav je u nedjelju rekao da s „dušom punom zabrinutosti” prati razvoj događaja u Venezueli nakon operacije SAD-a u kojoj je uhvaćen diktator Nicolas Maduro, naglasivši da Venezuela mora ostati neovisna država

Čelnik Katoličke crkve naglasio je da nakon zbacivanja Madura na prvom mjestu mora biti dobrobit stanovnika južnoameričke države.

Lav, prvi američki papa, smatra da Venezuela mora ostati neovisna država i da se moraju poštivati ljudskih prava, prenosi Reuters.

„Dobrobit dragog naroda Venezuele mora biti iznad svih drugih stvari i voditi do nadilaženja nasilja, prema putovima pravde i mira i jamstvu suvereniteta zemlje“, rekao je Lav nakon Angelusa na Trgu svetog Petra u Rimu.

Američki predsjednik Donald Trump dan ranije je rekao da će SAD u prijelaznoj fazi preuzeti kontrolu nad Venezuelom, a Maduro je odveden u pritvor u New Yorku.

Lav je i ranije kritizirao Trumpovu politiku, a u prosincu ga je pozvao da protiv Madura ne koristi vojnu silu.

