Velik korak u borbi s globalnom epidemijom: HIV izliječen kod drugog pacijenta

Tek drugi put od početka globalne epidemije postoji mogućnost da je pacijent u potpunosti izliječen od infekcije virusom HIV-a koji uzrokuje AIDS, pokazala je studija, piše New York Times. Ova značajna vijest dolazi 12 godina nakon što je prvi i jedini poznati pacijent izliječen od HIV-a. Iznenađujući uspjeh je pokazao da je lijek za HIV, iako teško, ipak moguć

Znanstvenici opisuju slučaj kao dugoročnu remisiju, ali u intervjuima većina stručnjaka naziva ga lijekom, s time da je teško znati kako definirati riječ kada postoje samo dva poznata slučaja. Obje prekretnice rezultat su transplantacije koštane srži zaraženih pacijenata. Ali transplantati su bili namijenjeni liječenju raka u bolesnika, a ne HIV-a.

Transplantacija koštane srži vjerojatno neće biti realna mogućnost liječenja u bliskoj budućnosti. Efikasni lijekovi sada su dostupni za kontrolu infekcije HIV-om, dok su transplantati rizični, s teškim nuspojavama koje mogu godinama trajati.

'To će nadahnuti ljude i pokazati da liječenje ove bolesti nije samo san', kazala je za The New York Times dr. Annemarie Wensing, virolog u Sveučilišnom medicinskom centru (University Medical Center) u Utrechtu u Nizozemskoj.