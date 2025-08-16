Gužve na cestama, vozi se usporeno, na autocesti A1 kolona od 5 kilometara

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK)
Zbog vrlo gustog prometa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila, izvijestio je HAK.
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
- pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja;
- pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km;
- na dionicama Ogulin-Bosiljevo 2 (kolona na čvoru Bosiljevo 2 je oko 5 km), Novigrad-Karlovac-Jastrebarsko te čvor Rovanjska-tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz moguće zastoje.
A2 Zagreb-Macelj:
- zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.
Državna cesta DC1:
- zbog radova kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.
Jadranska magistrala (DC8):
- vozi se usporeno, u koloni između Senja i Novog Vinodolskog u smjeru Rijeke.