STANJE U PROMETU

Gužve na cestama, vozi se usporeno, na autocesti A1 kolona od 5 kilometara

V. Mo.

16.08.2025 u 18:39

Gužva na autocesti A1
Gužva na autocesti A1 Izvor: Screenshot; montaža: tportal.hr / Autor: HAK
Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Zbog vrlo gustog prometa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila, izvijestio je HAK.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

  • pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja;
  • pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km;
  • na dionicama Ogulin-Bosiljevo 2 (kolona na čvoru Bosiljevo 2 je oko 5 km), Novigrad-Karlovac-Jastrebarsko te čvor Rovanjska-tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz moguće zastoje.
Gužva na autocesti A1 Izvor: Screenshot / Autor: HAK

A2 Zagreb-Macelj:

  • zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Državna cesta DC1:

  • zbog radova kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.

Jadranska magistrala (DC8):

  • vozi se usporeno, u koloni između Senja i Novog Vinodolskog u smjeru Rijeke.

