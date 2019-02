Pobjegao migrant optužen za silovanje i zaražen virusom HIV-a

Ilegalni migrant podrijetlom iz Pakistana, koji je u Bosni i Hercegovini počinio silovanje, a nakon toga je utvrđeno kako je zaražen virusom HIV-a, pobjegao je policiji i vjeruje se kako je već napustio BiH, prenijeli su u srijedu lokalni mediji u toj zemlji

Riječ je o malodobniku kojega je jedna žena iz Bihaća u prosincu prošle godine prijavila da ju je silovao. Nakon provedenih policijskih izvida on je osumnjičen za kazneno djelo spolnog nasilja nad nemoćnom osobom te je stoga prijavljen županijskom tužiteljstvu, a nakon toga je sud u Bihaću, s obzirom da je riječ o malodobnoj osobi, naložio mjere nadzora koje je trebao provoditi Centar za socijalni rad. Uz to je trebao biti podvrgnut liječenju od zarazne bolesti.

Migrant, čiji su inicijali po navodima portala 'Dnevnog avaza' D.A., bio je smješten u migrantski centar Ušivak kod Sarajeva, no iz njega je pobjegao. Nakon toga ga je 8. veljače policija pronašla u Bihaću i to prijavila državnoj Službi za poslove sa strancima, no kada su ga njeni inspektori došli preuzeti on više nije bio u prihvatnom centru 'Bira' .

'Nakon tog datuma gubi mu se svaki trag', kazao je glasnogovornik županijske policije.