Već danas snijeg, a sutra stižu vrlo ozbiljni minusi, pročitajte važno upozorenje meteorologa

Prevladavat će oblačno, a mjestimice u gorju i Slavoniji padat će slab snijeg, češći prema kraju dana, dok će na Jadranu, ponajprije u Dalmaciji biti kiše ili pljuskova

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno. U Slavoniji i u gorskim predjelima povremeno snijeg, koji je do kraja dana moguć i u središnjim predjelima. U Dalmaciji kiša ili pljuskovi, dok će na sjevernom Jadranu biti uglavnom suho uz promjenljivu naoblaku.

Najniža temperatura zraka od -7 do -2, a na Jadranu od 1 na sjevernom do 8 na južnom dijelu. Najviša dnevna od -3 do 2, a na Jadranu uglavnom od 7 do 11 stupnjeva Celzijevih.

Nepovoljne biometeorološke prilike mogu kod meteoropata uzrokovati razdražljivost, umor i glavobolju.

Kod reumatičara su mogući bolovi na mjestima ranijih ozljeda. Potrebno je obratiti pozornost na zaštitu od hladnoće, osobito u unutrašnjosti.