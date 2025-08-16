Istarski grad već devet dana 'gori' iznad 34°C: Promjena vremena stiže na kopno

I za danas je za Istru i Kvarner oglašen crveni meteoalarm zbog vrućine.

Istok Hrvatske

Na istoku zemlje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Poslijepodne, uz jači razvoj oblaka, postoji manja vjerojatnost za kratkotrajne, lokalne pljuskove, izraženije u zapadnoj Slavoniji. Najviša temperatura i dalje oko 35 °C, javlja HRT.

Središnja Hrvatska

Podjednaka vrućina i u središnjim krajevima. Popodne su mogući poneki izolirani pljuskovi, uglavnom prema sjeveru regije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Gorski kotar i Lika te sjeverni Jadran

Nakon razmjerno svježeg noćnog i jutarnjeg razdoblja (oko 13–16 °C), danju će i u gorju biti vruće, s temperaturama oko 32 °C. Prevladavat će sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku.

Sjeverni Jadran i dalje pod najvišim stupnjem upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje; najviša dnevna temperatura između 34 i 37 °C. U Rijeci je to već osmi uzastopni dan, a u Pazinu čak deveti.