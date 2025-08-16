Istarski grad već devet dana 'gori' iznad 34°C: Promjena vremena stiže na kopno

I tijekom subote većini područja slijedi još jedan vruć dan sa znatnom količinom sunca, no poslijepodne nije isključena pojava lokalnih pljuskova i grmljavine. Nedjelja će biti manje topla i promjenjivija, a od ponedjeljka se očekuje stabilizacija vremena
I za danas je za Istru i Kvarner oglašen crveni meteoalarm zbog vrućine.
Istok Hrvatske
Na istoku zemlje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Poslijepodne, uz jači razvoj oblaka, postoji manja vjerojatnost za kratkotrajne, lokalne pljuskove, izraženije u zapadnoj Slavoniji. Najviša temperatura i dalje oko 35 °C, javlja HRT.
Središnja Hrvatska
Podjednaka vrućina i u središnjim krajevima. Popodne su mogući poneki izolirani pljuskovi, uglavnom prema sjeveru regije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
Gorski kotar i Lika te sjeverni Jadran
Nakon razmjerno svježeg noćnog i jutarnjeg razdoblja (oko 13–16 °C), danju će i u gorju biti vruće, s temperaturama oko 32 °C. Prevladavat će sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku.
Sjeverni Jadran i dalje pod najvišim stupnjem upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje; najviša dnevna temperatura između 34 i 37 °C. U Rijeci je to već osmi uzastopni dan, a u Pazinu čak deveti.
Dalmacija
Djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Nakon bure, sredinom dana vjetar će okretati na jugozapadnjak, a prema otvorenom i na sjeverozapadnjak. More malo valovito. Najviše dnevne temperature na obali oko 31–34 °C, u zaleđu približno 34–37 °C.
Južna Hrvatska
I na krajnjem jugu ostaje vruće i djelomice sunčano, uz malu šansu za poslijepodnevni pljusak. More je oko 25–26 °C i može donijeti donekle osvježenje. Nakon bure slijedi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar od sredine dana.
Nedjelja: manje vruće i još promjenjivo
Na kopnu u nedjelju promjenjivo, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Bit će manje vruće, uz umjeren sjeverni vjetar. Od ponedjeljka barem djelomice sunčano; jutra nešto svježija, a dani još bez izraženih vrućina.
Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano, uz malu vjerojatnost za pljuskove prije svega u Dalmaciji. Zapuhat će bura, ponegdje jaka i s olujnim udarima, koja će u ponedjeljak slabjeti. U osvrtu na početak idućeg tjedna, prognostičarka DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak za HRT poručuje: “U novom tjeddnu ponovno pretežno sunčano vrijeme, ali manje vruće vrijeme nego prošlih dana”.