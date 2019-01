Mećave zabijelile Dalmaciju, pogledajte što nam je zima za danas pripremila

Na kopnu mjestimice slaba oborina na granici kiše i snijega, a u prvom dijelu dana u Dalmaciji kiša, na jugu te u unutrašnjosti i snijeg

Umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz oborinu. Na kopnu mjestimice slaba oborina na granici kiše i snijega, a u prvom dijelu dana u Dalmaciji kiša, na jugu te u unutrašnjosti i snijeg, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Na sjevernom Jadranu uglavnom suho. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab, mjestimice i umjeren jugozapadni, popodne sjeverni. Na Jadranu će umjereno, na jugu i jako jugo okretati na sjeverozapadnjak i buru koji će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura između 1 i 6 na kopnu te od 6 do 11 °C na obali i otocima.

Istočna Hrvatska

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz slabe oborine na granici kiše i snijega. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0, a najviša dnevna između 2 i 5 °C.