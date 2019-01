Je li zima otkrila sve karte? Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka ovoga tjedna

Bit će još povremenih, uglavnom slabih oborina, u unutrašnjosti na granici kiše i snijega, a na Jadranu kiše, osobito na prijelazu s utorka na srijedu

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -7 do -2, na Jadranu između -2 i 3 °C. Najviša dnevna od -3 do 1, duž obale i na otocima između 2 i 7 °C.

Sve do 10. siječnja promjenljivo oblačno i još malo hladnije. Bit će još povremenih, uglavnom slabih oborina, u unutrašnjosti na granici kiše i snijega, a na Jadranu kiše, osobito na prijelazu s utorka na srijedu. U utorak u unutrašnjosti slab i umjeren jugozapadnjak koji će u srijedu ponovno okrenuti na sjeveroistočnjak. Na Jadranu će u utorak zapuhati umjereno jugo i jugozapadnjak, a zatim će ponovno okrenuti na buru i sjeverni vjetar. Hladnije, osobito noću.

Promjenljivo oblačno, a još samo ponegdje može pasti vrlo malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -6 do -2, lokalno može biti i niža, a najviša dnevna od -2 do 1 °C.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do -4, lokalno može biti i niža, a najviša dnevna od -2 do 1 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo oblačno, a još ponegdje može pasti i malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -7 do -3, lokalno može biti i niža, a najviša dnevna od -3 do 0 °C.

Sjeverni Jadran

Promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Još u noći i prijepodne umjerena do jaka bura, popodne će slabjeti. Jutarnja temperatura od -2 do 2, a najviša dnevna od 2 do 6 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Još u noći i prijepodne umjerena do jaka bura, popodne i navečer će slabjeti. Jutarnja temperatura od -1 do 3, a najviša dnevna od 4 do 7 °C.