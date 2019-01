Zima se vratila, a bit će još hladnije: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za vikend

U četvrtak je u naše krajeve stiglo zahlađenje, a za vikend nas čeka još hladnije, oblačno vrijeme uz slabe oborine

Za vikend umjereno do pretežno oblačno povremeno uz slabu oborinu, češću na kopnu. Na Jadranu će prolazno pasti malo kiše, na kopnu većinom snijeg, koji će uz porast temperature postupno prelaziti u susnježicu i snijeg.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar slabjeti te postupno okretati na sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od -5 do -2, na Jadranu od -2 do 2. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 4 do 7 °C.