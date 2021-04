[UŽIVO] U protekla 24 sata zabilježeno je 2.529 novih slučajeva, preminulo 46 osoba

U protekla 24 sata zabilježeno je 2.529 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.168. Među njima je 2.227 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 221 pacijent. Preminulo je 46 osoba

10:34 Novih 358 slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je u petak u Zagrebačkoj županiji, a trenutno su aktivna 2 402 slučaja, izvijestila je ta županija. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, najviše novooboljelih u toj županiji je u Velikoj Gorici gdje je zabilježeno 120 novih slučajeva. U školama kojima je osnivač Zagrebačka županija, nastava će se do kraja travnja i dalje održavati po različitim modelima. U tjednu od 26. do 30. travnja učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola te učenici završnih razreda srednjih škola nastavu će pohađati uživo, po modelu A. Učenici ostalih razreda srednjih škola nastavu će pohađati na daljinu, po modelu C. Praktična nastava i vježbe u srednjoškolskim ustanovama odvijat će se uživo, po modelu A, izvijestila je Zagrebačka županija.

10:27 U posljednja 24 sata, na području Virovitičko-podravske županije, testirane su 43 osobe, a kod njih četvero detektiran je virus SARS-CoV-2.

10:12 U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 463 uzoraka od kojih je 163 bilo pozitivno na koronavirus. Preminule su tri osobe koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 56, 85 i 91 godinu.

10:03 S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 22 su novooboljele osobe od COVID-19, 21 osoba je izliječena te su dvije osobe preminule. 13 oboljelih osoba je s područja Gospića, po 3 s područja Novalje i Otočca te po jedna oboljela osoba s područja Senja, Perušića i Plitvičkih Jezera. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na Covid odjelu OB Gospić preminula je jedna muška osoba (1940.) s područja Gospića te jedna muška osoba (1945.) s područja Otočca.

9:44 Bruno Baršić, voditelj kriznog stožera KB Dubrava istaknuo je da bolnici nedostaje kadra te da na liječenje dolazi sve više mlađih pacijenata >>>Cijeli članak<<<

9:40 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 87 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 80 pozitivno na PCR testiranju, a sedam na brzom antigenom testu, objavio je županijski Stožer civilne zaštite. Dvije su osobe preminule.

9:30 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 80 novih slučajeva bolesti COVID-19.U OB Koprivnica preminule su četiri osobe

9:24 Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 439 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 10 novozaraženih osoba. Kod 7 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe.

9:23 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena su 63 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih je 20 utvrđeno brzim antigenskim testom dok je jedna osoba umrla, a oporavilo se njih 91, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Zaraženo je 19 osoba iz Dubrovnika, devet iz Vele Luke, po osam iz Metkovića i Opuzena, pet iz Ploča, četiri iz Orebića, po dvije iz Blata i Trpnja, po jedna iz Dubrovačkog primorja, Konavala, Stona i Župe dubrovačke te dvije koje nemaju prebivalište u županiji. Ukupno je zaraženo 28 muških osoba i 35 osoba ženskog spola, a 45 ih ima utvrđenu epidemiološku vezu. Umrlo je muškarac iz Župe dubrovačke rođen 1960. godine.

9:20 Na području Zadarske županije 121 je novi slučaj zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula.

9:06 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su 62 nova slučaja zaraze koronavirusom. 39 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 9 novooboljelih osoba s područja je grada Daruvara, 3 novozaražene osobe s područja su grada Čazme, po 2 novooboljele osobe s područja su grada Garešnice te općina Rovišće i Sirač, a po 1 novooboljela osoba s područja je grada Grubišnog Polja te općina Dežanovac, Hercegovac, Zrinski Topolovac i Veliki Grđevac.U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 35 pacijenata zaraženih koronavirusom od kojih je njih 5 na respiratoru, a na opservaciji je 8 pacijenata. Jedna osoba preminula je s koronavirusom.