pronađeni i leševi životinja

Užas u BiH: Policija prekinula ilegalne borbe pasa, privedene 84 osobe

I.V./Hina

19.10.2025 u 15:51

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: IGOR KOVALENKO
Bionic
Reading

Više od 80 osoba među kojima ima i državljana Hrvatske privela je policija u BiH zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih borbi pasa, potvrdili su iz MUP-a Republike Srpske

Policijska racija provedena je na području Dervente i pri tom su privedene 84 osobe. Osim hrvatskih i državljana BiH privedeni su i državljani Srbije te Crne Gore.

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

Tijekom racije pronađeni su leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenim kaznenih djela.

Iz policije su pojasnili kako su 70 privedenih osoba saslušali u svojstvu svjedoka dok je 14 privedenih uhićeno i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave zbog zlostavljanja životinja i nedopuštene proizvodnje i prometa narkotika i omogućavanja uživanja opojnih droga.

vezane vijesti

preporučujemo

šire se snimke

šire se snimke

Stižu detalji novih izraelskih udara na Gazu: Likvidiran zapovjednik Hamasa
međuvršnjačko nasilje

međuvršnjačko nasilje

VIDEO U Dubravi održan prosvjed roditelja: 'Nasilnici i dalje haraju kvartom'
bivši britanski vojni šef

bivši britanski vojni šef

'Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, Zapad joj daje lažnu nadu'

najpopularnije

Još vijesti