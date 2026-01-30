teško stanje

Hrvatska članica odbora BHRT podnijela ostavku, bijesna je na istupe protiv Hrvata

I.K./Hina

30.01.2026 u 18:11

BHRT / ilustracija
BHRT / ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska članica Upravnog odbora Bosanskohercegovačke radio-televizije (BHRT) Valentina Rupčić podnijela je u petak neopozivu ostavku nakon što su dan ranije u emisiji posvećenoj teškome stanju na tom RTV servisu upućene poruke protiv Hrvata i njihova političkog vodstva.

U tekstu ostavke koji je dostavljen i medijima, Rupčić je istaknula da ne želi više biti dio Upravnoga odbora jer su poruke iz emisije nespojive s njezinom misijom u tom državnom RTV servisu.

"Posljednja događanja, javni istupi i poruke koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega sam izabrana u najvišem zakonodavnom tijelu BiH da predstavljam konstitutivni, hrvatski narod u javnom RTV servisu – Upravnom odboru BHRT-a i Odboru RTV sustava", stoji u ostavci.

Pritom je vodstvo BHRT-a pozvala da o njezinoj odluci izvjesti Parlamentarnu skupštinu BiH i Odbor RTV sustava kojega čine tri javna emitera.

vezane vijesti

HDZ-ovka napustila studio usred emisije

Emisija u četvrtak na BHRT-u, čija je zamisao bila potaknuti rješavanje problema ove RTV kuće i koja je okupila dvadesetak političara, novinara i analitičara, ubrzo se pretvorila u teško političko optuživanje o tome tko je krivac za trenutačnu situaciju u kojoj se našao BHRT.

U toj emisiji najviše je kritika upućeno na račun hrvatskih dužnosnika i Hrvata u toj zemlji.

Marina Pendeš iz HDZ-a BiH napustila je studio tijekom emisije, jasno izražavajući nezadovoljstvo smjerom u kojem emisija ide.

Navela je kako se vodi predizborna kampanja protiv HDZ-a i Hrvata.

Prosvjed ispred BHRT-a zbog financijskih problema
Prosvjed ispred BHRT-a zbog financijskih problema Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Ove godine opći izbori

S obzirom na to da su ove godine opći izbori, opstanak BHRT-a postao je jedna od glavnih tema za međusobno optuživanje uglavnom probošnjačkih stranaka na vlasti te oporbe kojoj je na čelu SDA.     

Računi BHRT-a su blokirani, plaće su neredovite, ne uplaćuju se doprinosi. 

Europska radiodifuzna unija zbog neplaćenih dugovanja od 10 milijuna eura prijeti pljenidbom imovine BHRT-a, što dodatno pogoršava situaciju. 

Glavni problem za takvu situaciju jeste što Radio televizija Republike Srpske od 2017. godine ne izmiruje svoje obveze prema BHRT-u, uskraćujući polovicu prikupljene pristojbe. Trenutačni dug RTRS-a iznosi 53 milijuna eura. 

Unatoč ostavci, Rupčić je izrazila uvjerenje da će se borba za opstanak BHRT-a nastaviti te je izrazila očekivanje da će predstavnici hrvatskog naroda u institucijama vlasti nastaviti potporu kako bi se očuvao državni RTV servis. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nahvalili domaćine

nahvalili domaćine

Europski pučani: 'HDZ je iznimno uspješna stranka, uživaju veliku popularnost'
ptičja grupa

ptičja grupa

Veterinarska komora poziva vlasnike životinja na oprez: 'To je od presudne važnosti'
marko smažil

marko smažil

Ukinuta presuda policajcu koji je ubio studenticu? Jedna odluka VKS-a upućuje na to

najpopularnije

Još vijesti