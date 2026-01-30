Hrvatska članica odbora BHRT podnijela ostavku, bijesna je na istupe protiv Hrvata

Hrvatska članica Upravnog odbora Bosanskohercegovačke radio-televizije (BHRT) Valentina Rupčić podnijela je u petak neopozivu ostavku nakon što su dan ranije u emisiji posvećenoj teškome stanju na tom RTV servisu upućene poruke protiv Hrvata i njihova političkog vodstva.

U tekstu ostavke koji je dostavljen i medijima, Rupčić je istaknula da ne želi više biti dio Upravnoga odbora jer su poruke iz emisije nespojive s njezinom misijom u tom državnom RTV servisu. "Posljednja događanja, javni istupi i poruke koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega sam izabrana u najvišem zakonodavnom tijelu BiH da predstavljam konstitutivni, hrvatski narod u javnom RTV servisu – Upravnom odboru BHRT-a i Odboru RTV sustava", stoji u ostavci. Pritom je vodstvo BHRT-a pozvala da o njezinoj odluci izvjesti Parlamentarnu skupštinu BiH i Odbor RTV sustava kojega čine tri javna emitera.

HDZ-ovka napustila studio usred emisije Emisija u četvrtak na BHRT-u, čija je zamisao bila potaknuti rješavanje problema ove RTV kuće i koja je okupila dvadesetak političara, novinara i analitičara, ubrzo se pretvorila u teško političko optuživanje o tome tko je krivac za trenutačnu situaciju u kojoj se našao BHRT. U toj emisiji najviše je kritika upućeno na račun hrvatskih dužnosnika i Hrvata u toj zemlji. Marina Pendeš iz HDZ-a BiH napustila je studio tijekom emisije, jasno izražavajući nezadovoljstvo smjerom u kojem emisija ide. Navela je kako se vodi predizborna kampanja protiv HDZ-a i Hrvata.