Balkanske kamiondžije prestale s blokadom: Idu na sastanak u Bruxelles

Vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije koji su 26. siječnja započeli blokadu, obustavili su prosvjede popodne nakon što su dobili obećanja da ih će Europska unija izuzeti od primjene pravila da tijekom šest mjeseci ne mogu duže od 90 dana boraviti u Europskoj uniji.

Nakon početka prosvjeda predstavnici vlasti ovih zemalja vodili su internzivne razgovore s predstavnicima Europske komisije.

Blokada, koja je obuhvatila i prijevoznike iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, bila je odgovor na pravila koja su ograničavala boravak stranih vozača u EU-u, čak i unatoč tome što su boravili isključivo u tranzitu. Prosvjedi su trajali pet dana, te su svakoga dana izazivali štetu veću od 100 milijuna eura.