Nikša Kaleb prozvao Sigurdssona: To ide na njegovu dušu, a javnost ga previše idealizira

Iako je ostala žal zbog propuštene prilike, na račun igrača nitko nema zamjerki.

No, legendarni hrvatski reprezentativac, Nikša Kaleb, ima primjedbi na izbornika Dagura Sigurdssona. I to nije skrivao.

'Prije svega čestitke igračima što su uopće došli u polufinale, nema im se što prigovoriti ni za igru, ni za zalaganje, ali na ovoj utkamici su se pokazale neke stvari koje nisu dobre i koje idu na dušu izborniku Daguru Sigurdssonu', izjavio je Kaleb za 24 sata.

Hrvatska je nakon neizvjesnog prvog poluvremena u polufinalu Eura protiv Nijemaca potpuno potonula početkom drugoga.

Rekao bih da je to krivnja izbornika kojeg naša javnost previše idealizira. Dva puta smo igrali u pripremama protiv Nijemaca, gledali smo ih na Euru, a taktika nam se svela na napad sedam na šest. To je taktika koja se primjenjuje kratko vrijeme, za promjenu ritma, za iznenađenje, ali da to igramo skoro cijelu utakmicu i primamo golove na prazan gol, e to ne ide. Slično je bilo i protiv Mađara, kad neke stvari također nisu funkcionirale, ali smo okrenuli utakmicu. Ništa, poraz i čestitke igračima, nadam se da će u utakmici za broncu pametnije.