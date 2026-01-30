Nikša Kaleb prozvao Sigurdssona: To ide na njegovu dušu, a javnost ga previše idealizira

Sponzor rubrike
Hrvatska je poražena u polufinalu europskog rukometnog prvenstva. Bolji od naših igrača bili su Nijemci, koji su upisali pobjedu 31:28
Iako je ostala žal zbog propuštene prilike, na račun igrača nitko nema zamjerki.
No, legendarni hrvatski reprezentativac, Nikša Kaleb, ima primjedbi na izbornika Dagura Sigurdssona. I to nije skrivao.
'Prije svega čestitke igračima što su uopće došli u polufinale, nema im se što prigovoriti ni za igru, ni za zalaganje, ali na ovoj utkamici su se pokazale neke stvari koje nisu dobre i koje idu na dušu izborniku Daguru Sigurdssonu', izjavio je Kaleb za 24 sata.
Hrvatska je nakon neizvjesnog prvog poluvremena u polufinalu Eura protiv Nijemaca potpuno potonula početkom drugoga.
Rekao bih da je to krivnja izbornika kojeg naša javnost previše idealizira. Dva puta smo igrali u pripremama protiv Nijemaca, gledali smo ih na Euru, a taktika nam se svela na napad sedam na šest. To je taktika koja se primjenjuje kratko vrijeme, za promjenu ritma, za iznenađenje, ali da to igramo skoro cijelu utakmicu i primamo golove na prazan gol, e to ne ide. Slično je bilo i protiv Mađara, kad neke stvari također nisu funkcionirale, ali smo okrenuli utakmicu. Ništa, poraz i čestitke igračima, nadam se da će u utakmici za broncu pametnije.
Iako nije spomenuo Sigurdssona, jasno se dalo iščitati da je on krivac što se Mandić ozlijedio, jer je na klupi odmoran sjedio Jelinić.
Osvrnuo se Kaleb i na Sigurdssonov istup u četvrtak kontra EHF-a, kada su mu svi dignuli 'palac gore'.
Da, svi ga tetoše, svi ga od milja zovu Dagur. Ali kako smo imali Golužu, Horvata i Perkovca a ne Ketu, Cvebu i Pekija, onda nemamo na klupi ni Dagura nego Sigurdssona, odnosno gospodina Sigurdssona. Ne treba se natjecati kao da smo svi s njim kumovi ili ćemo na obljetnicu mature. Gospodin Sigurdsson je rekao EHF-u to što je rekao, kad je to isto kazao Goluža onda ga se ismijavalo. Uostalom, koliko vidimo po tretmanu nije nam njegov istup nešto posebno puno pomogao. Fokus je trebao biti na utakmici, a ne na uvjetima. Sjetimo se kako je Dražen Petrović u Poljskoj kazao suigračima da se ne žale na loše sobe i jednu kupaonicu na katu dok su njihovi vršnjaci po rovovima.
