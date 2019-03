Upozorenje: Zbog olujnog vjetra zatvorena A1 između Sv. Roka i Posedarja

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je preko Karina, Obrovca i Gračaca), Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta DC54 Maslenica- Zaton Obrovački i Paški most, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Danas od 8 do 15 sati bit će zatvorena ŽC5007 od državne ceste D44 (raskrižje Livade) do skretanja za Zamask, od danas do 1.travnja bit će zatvorena ŽC5007 dionica od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask u dužini od 1,7 km, A2 Zagreb-Macelj: bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera od 20 do 5 sati u dane: 26./27., 27./28. i 28./29. ožujka. Obilazak je državnom cestom DC1; A1, kod tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba 27./28. ožujka od 22 do 1 sat promet će se prekidati četiri puta do maksimalno 15 minuta.

U prekidu su: trajektna linija: Prizna-Žigljen i Stinica-Mišnjak i katamaranske: Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka i Vis-Hvar-Split.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.