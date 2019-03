U potezu bez presedana britanski parlament preuzeo kontrolu nad Brexitom, evo što sad slijedi

May nudi ostavku u zamjenu?

'Razočaravajuće je vidjeti da je ovaj amandman prošao', kazao je glasnogovornik Odjela vlade za izlazak iz Europske unije.

'Dok je sada na parlamentu da sukladno ovom amandmanu utvrdi sljedeće korake, vlada će nastaviti pozivati na realizam - sve opcije koje se razmatraju moraju biti izvedive u pregovorima s Europskom unijom', kazao je glasnogovornik.

'Parlament mora računati na to koliko će ovi pregovori trajati, a ako traže veće odlaganje to će podrazumijevati održavanje izbora za europski parlament', kazao je glasnogovornik upozoravajući na vremenski okvir do kada bi trebalo biti odlučeno o brexitu ne želi li Britanija sudjelovati na izborima za novi europski parlament.

List The Sun objavio je kasno navečer kako je britanska premijerka Theresa May rekla u nedjelju nekim zastupnicima koji podupiru brexit da će razmotriti davanje ostavke u zamjenu za potporu njezinom sporazumu o izlasku iz Europske unije.

'Do ovog priznanja o povlačenju došlo je u razgovoru s torijevskim euroskepticima iz njezina okruga Chequers', tvrdi Sun.

'May je također jasno dala do znanja da će prvo trebati znati jesu li postignuti potrebni brojevi glasova potpore da bi došlo do pakta o ostavci prije nego li krene dalje to razmatrati', dodaje list.