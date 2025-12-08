Ukrajinci će u utorak predstaviti revidirani plan SAD-u: Fali nam 800 milijuna dolara za oružje

Ukrajina će u utorak podijeliti revidirani mirovni plan s SAD-om, čiji je cilj okončati ruski rat, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora u Londonu s liderima Francuske, Njemačke i Velike Britanije

Kako se rat približava svojoj četvrtoj godišnjici, Kijev, pod pritiskom Bijele kuće da što prije prihvati mirovni sporazum, želi uravnotežiti nacrt koji podržava SAD, a koji se u široj javnosti smatrao povoljnim za Moskvu. Brzo organizirani sastanak britanskog premijera Keira Starmera, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i Zelenskog imao je za cilj osnažiti poziciju Ukrajine u pregovorima. Zelenski je nakon sastanka novinarima rekao da revidirani plan sadrži 20 točaka, no još uvijek nije postignut dogovor oko pitanja ustupanja teritorija, na čemu Moskva inzistira, piše Reuters.

'Sjedinjene Države su, u načelu, fokusirane na pronalaženje kompromisa. Postoje složena pitanja vezana uz teritorij, ali kompromis tu još nije pronađen', rekao je. Ponovio je svoj često izrečeni stav da Ukrajina ne može odustati od bilo kojeg dijela svoje zemlje. "Stojimo uz Ukrajinu i, ako će biti prekida vatre, on mora biti pravedan i trajan", rekao je britanski premijer Keir Starmer nakon što je čelnike dočekao u svojoj rezidenciji u Downing Streetu. Ukrajini nedostaje 800 milijuna dolara za kupnju oružja od SAD-a Ukrajini nedostaje oko 800 milijuna dolara za kupnju američkog oružja do kraja ove godine uz pomoć europskih saveznika, rekao je u ponedjeljak Zelenski.