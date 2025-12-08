Započeo sastanak Zelenskog sa Starmerom, Macronom i Merzom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u ponedjeljak u uredu britanskog premijera s ključnim čelnicima Europe radi kriznih razgovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao kritike na račun svog ukrajinskog kolege.

Britanski premijer Keir Starmer ugostio je Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na privatnom razgovoru dok se nastavljaju napori za pronalaskom načina za okončanje rata s Rusijom. Trump je optužio Zelenskog da nije pročitao najnoviji mirovni prijedlog, rekavši da je "malo razočaran" ukrajinskim vođom, ustrajući u tome da je ruski predsjednik Vladimir Putin planom "zadovoljan".

Starmer je rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum trebao imati "čvrsta" sigurnosna jamstva za Ukrajinu kako bi se spriječilo Putina da ponovo pokrene rat. Britanski premijer i Macron predvode napore u sklopu takozvane "koalicije voljnih", odnosno skupine zemalja spremnih podržati Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma, pri čemu je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno slati i vojnike. Starmer je za novinsku agenciju Press Association rekao: "Radujem se sastanku s predsjednikom Zelenskim u Downing Streetu, gdje ćemo imati vremena za privatan razgovor o mirovnom planu u Ukrajini". "Dolaze nam i kancelar Merz i predsjednik Macron te ćemo nas četvorica imati priliku dotaknuti se raznih pitanja, učiniti to privatno i ostvariti napredak". "Važno je imati na umu da je sukob star gotovo četiri godine, da je Rusija agresor i da stoga, ako bude primirja, da ono mora biti pravedno jer je Ukrajina pretrpjela velike, velike gubitke i platila veoma veliku cijenu za rat za koji nije odgovorna" "No, ono mora biti i dugotrajno jer znamo da Putin ne poštuje sporazume koji nemaju čvrsta sigurnosna jamstva iza sebe te ćemo se usredotočiti na to".

Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW







